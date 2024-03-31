هذا هو أفضل وقت لتناول مكملات فيتامين "د"

من المعروف أن أشعة الشمس هي المصدر الطبيعي الرئيسي لفيتامين "د"، الضروري لوظيفة الجهاز المناعي، وصحة العظام، والرفاهية العامة.

وبحسب الأطباء قد يحتاج الكثير من الأشخاص إلى مكملات فيتامين "د" الغذائية، خاصة أصحاب البشرة الداكنة، أو الذين يتعرضون بشكل أقل لأشعة الشمس، أو لديهم مشاكل طبية معينة.

ومن أبرز العوامل المؤثرة على امتصاص هذا الفيتامين المهم في الجسم، هو موعد تناولها نظرًا لتأثيرها المحتمل على إيقاعات الساعة البيولوجية وأنماط النوم.

الوقت الأفضل

وبهذا الخصوص قال الدكتور روهيني باتيل، بكالوريوس الطب والجراحة وأخصائي التغذية لصحيفة "تاميز أوف إنديا: "إن تناول فيتامين "د" في الصباح قد يزيد من امتصاص الجسم له، كما من شأنه أن يساعدك على أداء وظائفك طوال اليوم وبشكل أفضل".

وأضاف "بما أن فيتامين "د" قابل للذوبان في الدهون، فإن تناوله مع وجبة دهنية صحية سيسهل امتصاصه، ويمكن تعزيز توافر مكملات فيتامين "د" البيولوجية من خلال تناولها على الإفطار أو الغداء، عندما يكون استهلاك الدهون أعلى".

من جانب آخر، أظهرت الدراسات أن تناول فيتامين "د" مع الوجبات الغنية بالكالسيوم مفيد للغاية، ويزيد من امتصاص هذا العنصر في الجسم.

ويمكنك تضمين فيتامين "د" مع مصادر غذائية غنية بالكالسيوم مثل: الحليب، والدُخن، والقطيفة، وبذور السمسم، وبذور القنب، وبذور حب الرشاد والخضروات الورقية الخضراء.