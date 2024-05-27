علامات على الجلد والشعر تشير إلى ضعف صحة الأمعاء

كشفت دراسات حديثة أن ضعف صحة الأمعاء يمكن أن يظهر بشكل واضح على الجلد والشعر، مسببا حالات مثل حب الشباب والأكزيما والوردية والجفاف والقشرة وترقق الشعر.

وغالبًا ما تكون هذه المشكلات نتيجة ميكروبيوم الأمعاء غير المتوازن، والذي يمكن أن يسبب التهابًا جهازيًا ونقصًا في المغذيات.

وبحسب تقرير نشره موقع "news18"، فإن معالجة صحة الأمعاء من خلال اتباع نظام غذائي متوازن غني بالألياف والبروبيوتيك والترطيب قد يساعد في استعادة البكتيريا المفيدة وتقليل الالتهاب وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية، مما يؤدي إلى بشرة أكثر نقاءً وترطيبًا أفضل وشعر أقوى وأكثر لمعانًا.

ويؤكد الخبراء على وجود علاقة بين صحة الأمعاء والمظهر الجسدي، مبينين أن كثيرا من الناس لا يدركون أن حالات مثل حب الشباب والأكزيما وتساقط الشعر غالبًا ما تكون متجذرة في اختلال التوازن داخل ميكروبيوم الأمعاء.

وعندما تكون الأمعاء غير صحية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب جهازي وضعف امتصاص العناصر الغذائية، والذي يظهر في مشاكل الجلد والشعر.