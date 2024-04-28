ما علاقة الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء بالدماغ؟

في دراسة نشرها موقع "PsyPost"، اكتشف الباحثون أدلة دامغة تشير إلى وجود صلة عميقة بين بكتيريا معينة في الأمعاء وسمك قشرة الدماغ.

ويلقي هذا الاكتشاف الضوء على التفاعل المعقد بين ميكروبات الأمعاء وصحة الدماغ، مما قد يفتح طرقًا للتدخلات العلاجية في الاضطرابات العصبية والنفسية.

وتعمل الأمعاء البشرية كنظام بيئي صاخب يستضيف عددًا لا يحصى من الكائنات الحية الدقيقة التي تمارس تأثيرًا كبيرًا على مختلف جوانب الصحة، بدءًا من التمثيل الغذائي إلى المناعة.

تكوين البكتيريا واضطرابات الدماغ

وحظيت شبكة الاتصال المعقدة بين الأمعاء والدماغ، التي يطلق عليها اسم "محور الأمعاء الدقيقة والدماغ"، باهتمام متزايد من المجتمع العلمي في السنوات الأخيرة. وأشارت الأبحاث السابقة إلى وجود علاقة بين التغيرات في تكوين بكتيريا الأمعاء ومجموعة من وظائف واضطرابات الدماغ، بما في ذلك الإدراك، وحالات الصحة العقلية.

واستخدمت الدراسة، التي قادها باحثون في جامعة العاصمة الطبية في بكين، تقنية متطورة تعرف باسم "التوزيع العشوائي المندلي" لتوضيح العلاقات السببية بين بكتيريا الأمعاء وبنية الدماغ. ومن خلال الاستفادة من البيانات الوراثية من قواعد بيانات الصحة العامة الواسعة، قام الباحثون بفحص الجينات المرتبطة ببكتيريا معينة في الأمعاء وتأثيرها المحتمل على سمك القشرة القشرية. ومع تجاوز حجم العينة 51000 مشارك معظمهم من أصل أوروبي، شكلت الدراسة قفزة كبيرة إلى الأمام في كشف أسرار محور الميكروبات المعوية والدماغية.

النتائج

وكشفت النتائج عن وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين وفرة العصويات والعصيات اللبنية - مجموعتان بارزتان من بكتيريا الأمعاء - وسمك القشرة الدماغية. وبقي هذا الارتباط ثابتًا عبر المقاييس الشاملة للسمك القشري، مع ملاحظة تأثيرات واضحة في مناطق الدماغ التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الوظائف المعرفية والحسية.

وأظهرت مناطق في الدماغ مثل المغزلي، والجزيرة، والحزامية الأمامية المنقارية، والمناطق فوق الهامشية زيادة في سمك القشرية استجابة لمستويات مرتفعة من العصويات. وبالمثل، أظهرت العصيات اللبنية تأثيرًا مشابهًا، لا سيما تعزيز السُمك في المناطق المغزلية وفوق الهامشية. تؤكد هذه النتائج على الدور المحوري للميكروبات المعوية في تشكيل العمليات العصبية الأساسية التي تشمل: المعالجة البصرية، والتنظيم العاطفي، والإدراك الحسي، والتحكم المعرفي.

ما دور الكبد؟

وبالتعمق في الآليات التي تقوم عليها هذه الظاهرة، اقترح الباحثون أن بكتيريا الأمعاء تمارس تأثيرها على بنية الدماغ من خلال تعديل وظائف التمثيل الغذائي في الكبد. ويمكن للتغيرات في تركيب وانهيار الأحماض الدهنية التي تنظمها الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء أن تجتاز حاجز الدم في الدماغ، مما يؤثر على نشاط الخلايا العصبية. بالإضافة إلى ذلك، تعد ميكروبات الأمعاء منتجة غزيرة للأيضات والهرمونات الضرورية لنظام الإشارات المعقد الذي يحكم محور الأمعاء والدماغ.