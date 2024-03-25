أضرار صحية "خطيرة" لتناول الأطعمة الدسمة في رمضان
دعا الدكتور المغربي الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، إلى تجنّب الأطعمة الدسمة الغنية بالدهون المشبعة خلال شهر رمضان.
وقال حمضي في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن الأطعمة الدسمة المليئة بالدهنيات من أصل حيواني تشكل خطرًا على صحة الصائم ولهذا ينصح بالابتعاد عنها، داعيًا إلى تعويضها بالدهنيات غير المشبعة الموجودة في الأسماك أو صدور الدجاج أو الدهنيات النباتية في حال اشتهاء الأطعمة الدسمة.
وأكد المتحدث أن الطعام الدسم والمقليات - وهي للأسف عناصر توجد في موائد الإفطار خلال شهر الصيام - تزيد الوزن وتسبب مشاكل صحية خطيرة إذا كان استهلاكها مفرطا وبشكل يومي، من أبرزها ارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين، والذبحة الصدرية وأيضًا الجلطة الدماغية.
وأشار إلى أن استهلاك الأطعمة الدسمة في وقت الإفطار تشكل صعوبة على عمل الجهاز الهضمي، ما قد يُفضي إلى انتفاخات البطن والغازات وعسر الهضم، مشيرًا إلى أن الدم في تلك الفترة ينشغل بالجهاز الهضمي وينسى الأجهزة الحيوية الأخرى مثل القلب والدماغ.
نوع الدهون لا كميتها
ومن جهة أخرى، بيّن الدكتور حمضي أن خطورة الدهنيات تتمثل في نوعها وليس في كميتها، لافتًا إلى أن المواد الدهنية ضرورية في تغذية الإنسان، حيث تعد مصدرًا من مصادر الطاقة الأساسية، كما تساعد الجسم على النمو والتطور إذ إن المواد الدهنية ضرورية في مسألة امتصاص 4 فيتامينات (أ) (د) (ف) (ك) ودون الدهون لا يمكن امتصاص هذه الفيتامينات.
وحيال ذلك، أوضح حمضي أن الدهنيات المشبعة مضرة بجسم الإنسان وهي موجود في أغلب الأطعمة الدسمة، حيث ترفع الدهنيات الضارة بالجسم على عكس الدهنيات غير المشبعة الموجودة في الأسماك وصدور الدجاج والأطعمة النباتية.
ودعا المتحدث إلى الإكثار من تناول الخضر والفواكه وجعلها هذه العناصر من الأساسيات على مائدة الإفطار، بالإضافة إلى شرب الماء بكمية كافية وتناول الفواكه الجافة، في المقابل تجنب الأطعمة الدسمة والمقليات والأطعمة السريعة والتي تسبب ارتفاع الكوليسترول وغيرها من الأمراض الخطيرة.