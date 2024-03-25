أضرار صحية "خطيرة" لتناول الأطعمة الدسمة في رمضان

دعا الدكتور المغربي الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، إلى تجنّب الأطعمة الدسمة الغنية بالدهون المشبعة خلال شهر رمضان.

وقال حمضي في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن الأطعمة الدسمة المليئة بالدهنيات من أصل حيواني تشكل خطرًا على صحة الصائم ولهذا ينصح بالابتعاد عنها، داعيًا إلى تعويضها بالدهنيات غير المشبعة الموجودة في الأسماك أو صدور الدجاج أو الدهنيات النباتية في حال اشتهاء الأطعمة الدسمة.

وأكد المتحدث أن الطعام الدسم والمقليات - وهي للأسف عناصر توجد في موائد الإفطار خلال شهر الصيام - تزيد الوزن وتسبب مشاكل صحية خطيرة إذا كان استهلاكها مفرطا وبشكل يومي، من أبرزها ارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين، والذبحة الصدرية وأيضًا الجلطة الدماغية.

وأشار إلى أن استهلاك الأطعمة الدسمة في وقت الإفطار تشكل صعوبة على عمل الجهاز الهضمي، ما قد يُفضي إلى انتفاخات البطن والغازات وعسر الهضم، مشيرًا إلى أن الدم في تلك الفترة ينشغل بالجهاز الهضمي وينسى الأجهزة الحيوية الأخرى مثل القلب والدماغ.