نصائح لتجنب الإجهاد النفسي والعصبي في رمضان

يعد الإجهاد العصبي والنفسي من أبرز الإشكالات التي يعاني منها الصائم بشكل عام، فتغير العادات الغذائية والسلوكية يعد العامل الأساسي للوصول إلى هذه المرحلة، فكيف نتداركها ونخفف منها؟.

يقول طبيب الأمراض الباطنية الدكتور فارس الصمادي، لـ"إرم نيوز"، إن وصول الصائم للإجهاد النفسي والعصبي يعود لتغيّر الروتين وعدد ساعات الصيام، بالإضافة إلى التدخين والكافيين.

وأضاف: "الدماغ هو المتحكم الرئيسي في النظام العصبي والنفسي، فإذا استطعنا الوصول لنظام غذائي متوازن، وتعويض كمية السوائل والغلوكوز، فإننا سنجد تغييرا في صيامنا بشكل مريح ومرن".

وشدد الطبيب على أهمية شرب الماء لتفادي الجفاف والعطش الذي يؤثر على الحالة النفسية واستقرارها، وضرورة شرب ما لا يقل عن 8 إلى 10 أكواب من الماء، موزعة بين وجبتي الإفطار والسحور.