علاقة "مثيرة" بين ميكروبات الأمعاء والقلق الاجتماعي

كشفت دراسة حديثة أجريت في السويد، عن وجود صلة محتملة بين اضطراب القلق الاجتماعي، وميكروبات الأمعاء؛ ما يشير إلى أن القلق الاجتماعي يمكن أن ينتقل من خلال التفاعلات الميكروبية.

واستكشفت الدراسة، التي نشرها موقع psypost، تأثير زرع الكائنات الحية الدقيقة من أمعاء أفراد يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي في فئران، حيث أظهرت وجود "تغييرات جديرة بالملاحظة" في سلوك القوارض وملامحها الكيميائية الحيوية.

وقالت إن اضطراب القلق الاجتماعي، الذي يتميز بالخوف الشديد من المواقف الاجتماعية الذي يؤدي إلى سلوكيات التجنب، ارتبط منذ فترة طويلة بخلل في أنظمة الناقلات العصبية في الدماغ، وزيادة النشاط في مناطق مثل اللوزة الدماغية، التي تتحكم في الاستجابات العاطفية.

ومع ذلك، فإن الفهم الناشئ لمحور الأمعاء الدقيقة والدماغ، دفع إلى إجراء تحقيقات بدور الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الأمعاء في الصحة العقلية.