دراسة: القلق المرضي مؤشر محتمل على الوفاة المبكرة

كشفت دراسة جديدة أن القلق المرضي يمكن أن يكون بحد ذاته مؤشرا ينبئ بالوفاة المبكرة، إلا أنها أكدت أن هناك علاجات فعالة.

الدراسة السويدية الحديثة، التي نشرت نتائجها صحيفة "غارديان" البريطانية، وجدت أن المصابين باضطراب القلق المرضي قد يموتون قبل غيرهم.

وحققت الدراسة، التي أجراها ماتايكس - كولز من معهد كارولينسكا السويدي، في سجلات حوالي 45 ألف شخص، وقارنت معدلات الوفيات بين الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بداء اضطراب القلق المرضي والأشخاص الذين ليس لديهم هذا المرض.

ووجد الباحثون أن الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب أكثر احتمالًا للموت في فترة الدراسة بنسبة 84 في المئة، وأنهم ماتوا في المتوسط أصغر بخمس سنوات من أولئك الذين لا يوجد تشخيص لهم، عند سن 70 مقابل 75 سنة.

وتؤكد الدراسة الحاجة إلى التشخيص والعلاج، مشيرة إلى أن الخبر السار هو أن العلاج فعال للغاية.

وتسلط النتائج الضوء على أهمية أخذ اضطراب القلق على محمل الجد ومعالجته باعتباره اضطرابًا عقليًا خطيرًا.

وتكشف الدراسة أن الأفراد المصابين بالقلق المرضي يموتون بمعدلات أعلى من أولئك الذين يموتون لأسباب طبيعية، حيث إن معظم الوفيات بالقلق المرضي تكون ناجمة عن الانتحار. وقد يبدو ذلك مفاجئا للذين يخشون الموت، لكن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق المرضي قد يعانون من الألم واليأس.