دراسة تكشف العلاقة بين النشاط البدني وأعراض الاكتئاب

كشفت دراسة نشرها موقع psypost أن الأنشطة البدنية المعتدلة والقوية ترتبط بانخفاض مستويات أعراض الاكتئاب المحددة.

واكدت نتائج الدراسة مدى تعقيد هذا الارتباط، حيث أظهرت أن بعض الأعراض، مثل فقدان الاهتمام والتعب، مرتبطة ارتباطًا واضحًا بالنشاط البدني، بينما بدا أن أعراضًا أخرى، مثل التفكير في الانتحار وصعوبة التركيز ومشاكل النوم، لا تتأثر بالنشاط البدني.

وبحسب الدراسة، يتم علاج الاكتئاب، وهو مشكلة نفسية منتشرة، تقليديًا من خلال مضادات الاكتئاب والعلاج النفسي.

ومع ذلك، فإن هذه العلاجات التقليدية لم تخفف بشكل كبير من انتشاره على مستوى السكان.