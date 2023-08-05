عن طريق الفم.. أمريكا تعتمد دواءً لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أنّ إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت، يوم الجمعة، على أول دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة، وهو دواء محتمل لعلاج حالة يمكن أن تصيب حوالي 14% من النساء بعد الولادة.

وسيتم طرح الدواء تحت الاسم التجاري "Zurzuvae"، ويصرف على شكل أقراص تؤخذ مرة واحدة يوميًا لمدة 14 يومًا بعد الولادة.

وأضافت الصحيفة، أنّ "اكتئاب ما بعد الولادة هو حالة خطيرة ومهددة للحياة، حيث تعاني النساء من الحزن، والذنب، وعدم القيمة". وفي الحالات الشديدة، قد يفكرن في إيذاء أنفسهن أو أطفالهن.

وتابعت و"لأنّ اكتئاب ما بعد الولادة يمكن أن يعطّل الرابطة بين الأم والطفل فإن الحصول على دواء عن طريق الفم سيكون خيارًا مفيدًا للعديد من هؤلاء النساء للتعامل مع المشاعر المتطرفة، والتي تهدد الحياة في بعض الأحيان"، بحسب "تيفاني فارشيوني"، مديرة قسم الطب النفسي في مركز تقييم الأدوية والبحوث التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقالت سامانثا ميلتزر برودي، مديرة مركز اضطرابات المزاج لدى النساء في جامعة "نورث كارولينا": “إن "Zurzuvae" مهم أيضًا بسبب سرعة عمله، خاصة خلال الأيام الأولى الحاسمة بعد الولادة عندما تكون النساء على صلة بأطفالهن".

وأضافت أنّ مضادات الاكتئاب الأخرى قد تستغرق أسابيع أو شهورًا حتى تصل إلى مفعولها الكامل.

آثار جانبية

كما حذَّرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، من أن الآثار الجانبية للدواء يمكن أن تشمل: النعاس، والدوخة، والتعب، والإسهال، والتهاب المسالك البولية، والتهاب البلعوم الأنفي. وحذرت الوكالة أيضًا من أنه يجب على المرضى عدم القيادة لمدة 12 ساعة على الأقل بعد تناول الدواء؛ كما يفضل تناوله في الليل قبل النوم.

واختتمت الصحيفة بالقول، إنه "قد يكون هناك العديد من الأسباب الكامنة وراء اكتئاب ما بعد الولادة، بما في ذلك العوامل الوراثية، والمحددات الاجتماعية، مثل: الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، ومستويات التعليم، والتعرض للصدمات، والعنف الأسري.. لذلك بالإضافة للدواء نحن بحاجة إلى تقديم دعم اجتماعي أفضل للمرأة".