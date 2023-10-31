8 أطعمة تخفف من أعراض التوتر
يمثل التوتر أبرز المشكلات النفسية التي تواجه الكثيرين، فيلجأ البعض للتخفيف من أعراضه من خلال التنفس العميق، فيما يختار آخرون الابتعاد عن التجمعات والتأمل بالطبيعة.
وعن الطرق الذكية للسيطرة على التوتر، قالت الدكتورة "أوما نايدو"، وهي طبيبة نفسية من هارفارد، لموقع Eat This إن العديد من المسارات في الجسم تلعب دورًا في إدارة التوتر والقلق، مشيرة إلى أن العناصر الغذائية في بعض الأطعمة يمكن أن تخفف من التوتر بشكل مباشر.
وعرضت الدكتورة أوما أفضل الأطعمة التي تساعد على تحسين الصحة النفسية للتمكن من إدارة القلق والتوتر، أبرزها:
الشاي الأخضر أو الأسود
قالت الدكتورة نايدو إن الشاي غني بمادتي البوليفينول والكيتشين، ما يجعله يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، التي بدورها تقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مع تقدم العمر.
وأضافت "الشاي الأخضر غني بالحمض الأميني، الذي أثبتت الأبحاث أنه يقلل من مستويات التوتر والقلق".
اللبن المتخمر
أوضحت الدكتورة نايدو أن الأطعمة المخمرة مثل اللبن غير المحلى المصنوع من الحليب كامل الدسم، يمكن أن يعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة، ما يقلل الالتهابات ويعزز إنتاج المواد الكيميائية المهمة، مثل الإنزيمات والناقلات العصبية والجزيئات الأخرى، التي يحتاجها الدماغ للعمل بأفضل حال.
التوت
أفادت الدكتورة نايدو أن التوت مليء بالألياف ومضادات الأكسدة الطبيعية مثل الفيتامينات C وE، كما يوفر المغذيات الدقيقة مثل الكالسيوم وحمض الفوليك والسيلينيوم واللوتين وألفا وبيتا كاروتين.
واكتشفت الأبحاث العلمية أن التدخلات الغذائية، مثل تناول التوت الأزرق، يمكن أن يكون فعالا في تحسين الحالة المزاجية ومنع الاكتئاب.
الأفوكادو
بحسب نايدو يعد الأفوكادو مصدرًا رائعًا للمغنيسيوم، فالثمرة الواحدة منه توفر 58 ملغ من المغنيسيوم.
وتوضح الدكتورة نايدو "المغنيسيوم ينظم التفاعلات الكيميائية الحيوية في الجسم، وينظم عمل العضلات والناقلات العصبية الرئيسة التي تشارك في تنظيم المزاج".
صفار البيض
قالت الدكتورة نايدو "صفار البيض غني بفيتامين D الذي يساعد بمعالجة أعراض الاكتئاب والقلق".
وتابعت "فيتامين D معروف بدوره في امتصاص الكالسيوم ونمو العظام. وفي الدماغ، يعمل بمثابة الستيرويد العصبي، إذ يلعب دورًا في الحماية من الاكتئاب واضطرابات القلق".
الخضراوات الورقية
وأشارت الدكتورة نايدو إلى أن "الخضراوات الورقية مصدر ممتاز للألياف والكاروتينات وغنية بالفولات أو فيتامين ب 9".
وأضافت "تحتوي الخضراوات الورقية على فيتامينات C وK والكالسيوم، وحمض الفوليك هو مادة مغذية تدعم وظيفة الناقلات العصبية، وهي المراسلات الكيميائية داخل الدماغ والتي تتحكم في الحالة المزاجية والإدراك".