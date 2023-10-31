8 أطعمة تخفف من أعراض التوتر

يمثل التوتر أبرز المشكلات النفسية التي تواجه الكثيرين، فيلجأ البعض للتخفيف من أعراضه من خلال التنفس العميق، فيما يختار آخرون الابتعاد عن التجمعات والتأمل بالطبيعة.

وعن الطرق الذكية للسيطرة على التوتر، قالت الدكتورة "أوما نايدو"، وهي طبيبة نفسية من هارفارد، لموقع Eat This إن العديد من المسارات في الجسم تلعب دورًا في إدارة التوتر والقلق، مشيرة إلى أن العناصر الغذائية في بعض الأطعمة يمكن أن تخفف من التوتر بشكل مباشر.

وعرضت الدكتورة أوما أفضل الأطعمة التي تساعد على تحسين الصحة النفسية للتمكن من إدارة القلق والتوتر، أبرزها:

الشاي الأخضر أو ​​الأسود

قالت الدكتورة نايدو إن الشاي غني بمادتي البوليفينول والكيتشين، ما يجعله يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، التي بدورها تقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مع تقدم العمر.

وأضافت "الشاي الأخضر غني بالحمض الأميني، الذي أثبتت الأبحاث أنه يقلل من مستويات التوتر والقلق".

اللبن المتخمر

أوضحت الدكتورة نايدو أن الأطعمة المخمرة مثل اللبن غير المحلى المصنوع من الحليب كامل الدسم، يمكن أن يعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة، ما يقلل الالتهابات ويعزز إنتاج المواد الكيميائية المهمة، مثل الإنزيمات والناقلات العصبية والجزيئات الأخرى، التي يحتاجها الدماغ للعمل بأفضل حال.