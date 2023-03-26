"شمّ العرق".. طريقة جديدة وغريبة لعلاج القلق الاجتماعي

توصل باحثون إلى طريقة جديدة وغريبة يمكنها علاج القلق الاجتماعي، تتمثل في شم رائحة عرق الآخرين.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تضمنت التجربة الغريبة، قيام الباحثين من معهد كارولينسكا في ستوكهولم بالسويد، بجمع عينات العرق من المتطوعين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الباحثين قاموا بتعريض مرضى القلق الاجتماعي لرائحة العرق، ووجدوا أن هذا الأمر يقلل الخطر بنسبة حوالي 35%.