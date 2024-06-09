احذر.. ظهور بقع زرقاء على الجلد قد يكون مؤشرًا خطيرًا
أكد مركز البحوث السرطانية الألماني أن ظهور بقع زرقاء على الجلد ينبغي أن يثير القلق، إذ يشير ذلك إلى احتمالية إصابة الفرد بسرطان الدم.
وأوضح المركز أهمية مراجعة الطبيب بشكل فوري عند ظهور البقع الزرقاء بشكل مفاجئ وغير مبرر، لا سيما إذا كانت في مناطق غير مألوفة مثل الظهر، علاوة على زيادة عددها وحجمها بشكل مستمر، واستمرارها لفترة تزيد على أربعة أسابيع.
وأشار المركز إلى ضرورة استشارة الطبيب إذا كانت هذه البقع مرافقة لأعراض أخرى مثل الشحوب والإرهاق المستمر والنزيف، علاوة على الحمى غير المبررة وزيادة الإصابة بالعدوى وفقدان الوزن دون سبب واضح والتعرق الليلي.
يمكن للطبيب إجراء فحوصات الدم للتحقق من وجود سرطان الدم أو وجود أسباب أخرى للبقع الزرقاء، مثل اضطرابات تخثر الدم أو تأثيرات الأدوية.
وفي حال تأكد التشخيص، يمكن علاج سرطان الدم بواسطة العلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو زرع الخلايا الجذعية، وفقًا لنوع ومرحلة المرض.
يُشار إلى أن سرطان الدم يؤثر على أنسجة الجسم التي تنتج الدم، مثل نخاع العظم والجهاز اللمفاوي، ويتميز بارتفاع غير طبيعي في عدد كرات الدم البيضاء، التي قد لا تعمل بشكل صحيح، ما يجعله يعرف أيضًا باسم "ابيضاض الدم".