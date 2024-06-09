احذر.. ظهور بقع زرقاء على الجلد قد يكون مؤشرًا خطيرًا

أكد مركز البحوث السرطانية الألماني أن ظهور بقع زرقاء على الجلد ينبغي أن يثير القلق، إذ يشير ذلك إلى احتمالية إصابة الفرد بسرطان الدم.

وأوضح المركز أهمية مراجعة الطبيب بشكل فوري عند ظهور البقع الزرقاء بشكل مفاجئ وغير مبرر، لا سيما إذا كانت في مناطق غير مألوفة مثل الظهر، علاوة على زيادة عددها وحجمها بشكل مستمر، واستمرارها لفترة تزيد على أربعة أسابيع.

وأشار المركز إلى ضرورة استشارة الطبيب إذا كانت هذه البقع مرافقة لأعراض أخرى مثل الشحوب والإرهاق المستمر والنزيف، علاوة على الحمى غير المبررة وزيادة الإصابة بالعدوى وفقدان الوزن دون سبب واضح والتعرق الليلي.