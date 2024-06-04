تجربة لقاح "سرطان الجلد" تُقلل الوفاة بمقدار النصف

كشفت صحيفة التايمز، أن لقاح السرطان الذي يتم تجريبه في المملكة المتحدة حاليًّا، يُقلل من خطر الوفاة بسبب سرطان الجلد إلى النصف، ما يوفر دليلا واضحا حتى الآن على أن هذه الفئة الجديدة من العلاج يمكن أن تغير معدلات البقاء على قيد الحياة.

وبحسب الصحيفة، شملت التجربة السريرية 157 مريضًا مصابًا بالميلانوما، وهو النوع الأكثر فتكًا من سرطان الجلد، وتم إعطاء نصفهم لقاحًا شخصيًا جديدًا مع العلاج المناعي، بينما تلقى الباقي العلاج المناعي فقط. وعلى مدى ثلاث سنوات، وُجد أن لقاح السرطان يقلل من خطر الوفاة أو عودة السرطان بنسبة 49 %.

وتم عرض النتائج في مؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري في شيكاغو. وقال الخبراء إنهم يتوقعون تكرار النتائج "المثيرة للإعجاب للغاية" في تجارب لقاحات السرطان على أنواع أخرى من الأورام، بما في ذلك سرطان الثدي والأمعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يجري تطوير لقاحات متعددة للسرطان، لكن لقاح سرطان الجلد الذي تنتجه شركة موديرنا ما زال في مرحلة التجارب السريرية. وهذا يجعل اللقاح، المسمى mRNA-4157، هو المرشح الأول ليصبح أول لقاح تتم الموافقة عليه.