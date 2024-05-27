دراسة: ترك الشعر مبللاً يصيبه بالفطريات
يفضل غالبية الأشخاص الاستحمام قبل النوم أو قبل الذهاب للعمل، دون أن يدركوا خطورة ترك الشعر مبللاً فترة طويلة.
ومن ضمن العديد من المخاطر لترك الشعر مبللا، يعد تكون البكتيريا والفطريات أهمها.
ولخصت مقالة نشرت على موقع ميدكال نيوز تودي البريطاني (Medical News Today)، عددا من الدراسات التي تشير إلى أن البيئة الرطبة التي يوفرها الشعر المبلل تشجع على نمو البكتيريا والفطريات فينجم عن ذلك عدد من المشكلات.
وفي دراسة أجريت عام 2021 عثر الباحثون على نوع من فطريات الملاسيزية (Malassezia) في بصيلات الشعر، يمكن أن تؤدي هذه الفطريات إلى أمراض جلدية مثل التهاب الجلد الدهني.
وقد يؤدي تبليل الشعر لفترات طويلة، مثل الليل، إلى زيادة خطر الإصابة بهذه الحالات.
ويتكون الجلد من طبقتين هما البشرة السطحية والأدمة العميقة. ويشتق الشعر من البشرة، ولكنه ينمو بجذوره عميقا في الأدمة.
وينقسم هيكل الشعرة إلى جذع الشعرة المرئي خارجيا وبصيلات الشعر داخل الجلد.