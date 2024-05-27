دراسة: ترك الشعر مبللاً يصيبه بالفطريات

يفضل غالبية الأشخاص الاستحمام قبل النوم أو قبل الذهاب للعمل، دون أن يدركوا خطورة ترك الشعر مبللاً فترة طويلة.

ومن ضمن العديد من المخاطر لترك الشعر مبللا، يعد تكون البكتيريا والفطريات أهمها.

ولخصت مقالة نشرت على موقع ميدكال نيوز تودي البريطاني (Medical News Today)، عددا من الدراسات التي تشير إلى أن البيئة الرطبة التي يوفرها الشعر المبلل تشجع على نمو البكتيريا والفطريات فينجم عن ذلك عدد من المشكلات.