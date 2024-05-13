تساقط الشعر قد يكون مؤشرا على "اضطراب داخلي"
تفقد النساء بعض الشعر كل يوم عند الاستحمام أو التمشيط، وذلك لا يدعو للقلق؛ إذ من الطبيعي أن تفقد المرأة ما يصل إلى 100 شعرة يوميا، لكن الخبراء يحذرون إذا كانت نسبة تساقط الشعر أكثر من المعتاد، موضحين أن ذلك قد يكون علامة على وجود "اضطراب داخلي" في الجسم.
وتعتبر استشارية أمراض الشعر، أنابيل كينغسلي، أن الشعر "نسيج غير أساسي"؛ أي أن احتياجاته ليست من أولويات أجسامنا، وأن خللا في الجسم قد يجعل الشعر يفتقر للعناصر الغذائية.
يُعرَف تساقط الشعر المفرط باسم "التساقط التيلوجيني"، ووفقا لأنابيل، يمكن أن تكون له عدة أسباب، لكن الأكثر شيوعا هو نقص الفيتامينات في الجسم، حسبما ذكرت لصحيفة ديلي ميل.
وقالت أنابيل إن "الأسباب الأكثر شيوعًا للتساقط التيلوجيني هي نقص الحديد وفيتامين ب 12 وفيتامين د، واضطرابات الغدة الدرقية، بما في ذلك قصورها أو فرط نشاطها، وفقدان الوزن السريع".
ورجّحت الأخصائية أسبابا أخرى لتساقط الشعر أيضًا، منها اتباع نظام غذائي سيىء، والإجهاد، والحمى الشديدة، وإجراء عملية جراحية تحت التخدير العام، وبعض الأدوية، وبدء أو إيقاف حبوب منع الحمل.
ويتوقف التساقط بمجرد أن يقاوم الجسم المرض ويعود إلى حالته الصحية الطبيعية، ومع ذلك، فإن العوامل الصحية المستمرة مثل نقص الفيتامينات أو اختلال توازن الغدة الدرقية قد تعني استمرار تساقط الشعر لفترة طويلة، وفقًا للطبيبة العامة وأخصائية التغذية الدكتورة سارة بروير.
وفي شرحها كيف يمكن أن يسبب فقر الدم تساقط الشعر، قالت بروير: "فقر الدم يرتبط بوجود مستويات منخفضة من الهيموجلوبين داخل خلايا الدم الحمراء المنتشرة في الجسم؛ ما قد يعني أن خلايا بصيلات الشعر لا تتلقى ما يكفي من الأكسجين لاحتياجاتها".
وأفادت بأن الفيريتين هو بروتين مخزن للحديد وتنخفض مستوياته عندما تكون مستويات الحديد منخفضة، مشيرة إلى أن إدخال اللحوم في النظام الغذائي يجعلك أقل عرضة لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، مقارنة بمن لا يتناولون اللحوم.
وأوضحت الدكتورة أن الحديد النباتي المتوفر في الفول والبقوليات والفواكه المجففة يتم امتصاصه بسهولة أكبر إذا تم تناولها مع مصدر فيتامين C، مثل عصير البرتقال الطازج.
وقد يسبب التوتر أيضًا تساقط الشعر؛ إذ تتسبب هرمونات التوتر بانقباض الأوعية الدموية؛ ما يقلل من تدفق الأكسجين والمواد المغذية لبصيلات الشعر، ويمكن لفترات طويلة من التوتر أن تقصر دورات حياة الشعر؛ ما قد يعني فقدان الكثير منه.
وقالت كينغسلي إن إجراء اختبارات الدم الشاملة أمر ضروري للعثور على أفضل الطرق لعلاج السبب الأصلي، إذا تجاوز الأمر 3 أشهر.