تساقط الشعر قد يكون مؤشرا على "اضطراب داخلي"

تفقد النساء بعض الشعر كل يوم عند الاستحمام أو التمشيط، وذلك لا يدعو للقلق؛ إذ من الطبيعي أن تفقد المرأة ما يصل إلى 100 شعرة يوميا، لكن الخبراء يحذرون إذا كانت نسبة تساقط الشعر أكثر من المعتاد، موضحين أن ذلك قد يكون علامة على وجود "اضطراب داخلي" في الجسم.

وتعتبر استشارية أمراض الشعر، أنابيل كينغسلي، أن الشعر "نسيج غير أساسي"؛ أي أن احتياجاته ليست من أولويات أجسامنا، وأن خللا في الجسم قد يجعل الشعر يفتقر للعناصر الغذائية.

يُعرَف تساقط الشعر المفرط باسم "التساقط التيلوجيني"، ووفقا لأنابيل، يمكن أن تكون له عدة أسباب، لكن الأكثر شيوعا هو نقص الفيتامينات في الجسم، حسبما ذكرت لصحيفة ديلي ميل.

وقالت أنابيل إن "الأسباب الأكثر شيوعًا للتساقط التيلوجيني هي نقص الحديد وفيتامين ب 12 وفيتامين د، واضطرابات الغدة الدرقية، بما في ذلك قصورها أو فرط نشاطها، وفقدان الوزن السريع".