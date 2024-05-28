طريقة "ذكية" لتخفيف فرص إصابة الأطفال بحساسية الفول السوداني

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة "كينغز كوليدج" في لندن أن إطعام الأطفال الفول السوداني بانتظام من سن الرضاعة وحتى الخامسة يمكن أن يقلل من معدل الإصابة بحساسية الفول السوداني في مرحلة المراهقة بنسبة 71%، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وأظهرت النتائج أن إدخال الفول السوداني في النظام الغذائي للأطفال يمكن أن يوفر وقاية طويلة الأمد من الحساسية.

وأجريت الدراسة على مجموعتين من الأطفال: الأولى تناولت الفول السوداني بانتظام منذ الطفولة، والثانية تجنبت تناوله. ووجد الباحثون أن 15.4% من الأطفال الذين تجنبوا الفول السوداني عانوا من الحساسية في سن الـ12، مقارنة بـ 4.4% فقط من الأطفال الذين تناولوه.