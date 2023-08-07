فوائد مذهلة قد تفاجئك لزبدة الفول السوداني

قد تفاجئك الفوائد المذهلة لزبدة الفول السوداني والتي يمكن تضمينها بنظامك الغذائي بكل سهولة.

ولكن احذر من تناول زبدة الفول السوداني بشكل كبير؛ لاحتوائها على سعرات حرارية عالية ودهون مرتفعة.

أهم فوائد زبدة الفول السوداني

تحسين صحة القلب من خلال:

الحفاظ على نسبة الكولسترول الجيد والسكر وضغط الدم.

تقليل مستوى الكولسترول الضار.

تعزيز وظائف الأوعية الدموية.

تقليل الإصابة بمرض السكري من خلال:

تقليل مقاومة الجسم للأنسولين.

تحسين التحكم بنسبة السكر في الدم.

التحكم بالوزن من خلال:

تعزيز الشبع.

تعزيز فقدان الوزن والتحكم به.

تقليل خطر الإصابة بأمراض الثدي من خلال:

تقليل خطر الإصابة باضطراب التشوه الجسمي مع التقدم في السن.

تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.

تقوية العظام من خلال:

نقل الأكسجين في الدم ولخلايا الجسم.

تعزيز صحة العظام.

تقليل خطر الإصابة باضطرابات الذاكرة والزهايمر.