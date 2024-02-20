كيف يساعد العلاج بالروائح مرضى الاكتئاب؟

أشارت دراسة حديثة إلى أن العلاج بالروائح يمكن أن يعزز من نفسية الأفراد الذين يعانون من الاكتئاب من خلال تسهيل الوصول إلى الذكريات.

وأوضحت الدراسة التي شملت 32 شخصًا بالغًا تم تشخيص إصابتهم باضطراب اكتئابي كبير قدرة الروائح، مثل القهوة والبرتقال والمنثول، على استحضار ذكريات محددة كان من الصعب استرجاعها، بحسب موقع "لايف ساينس" livescience.

وفي حين أن الدراسات السابقة استكشفت استدعاء الذاكرة باستخدام الإشارات اللفظية والمصورة، فإن هذه الدراسة التي قادتها كيمبرلي يونغ، الأستاذ المشارك في الطب النفسي في جامعة بيتسبرغ الأمريكية، تقدم الرائحة كمحفز جديد لفتح الذكريات.

وأعربت يونغ عن دهشتها من تجاهل إشارات الروائح في عملية استرجاع الذاكرة لدى الأفراد المصابين بالاكتئاب، مؤكدةً على القدرة الفريدة للروائح على استحضار ذكريات عاطفية قوية.

وفقًا لمايكل ليون، أستاذ علم الأعصاب والسلوك في جامعة كاليفورنيا، تمتلك محفزات الروائح طريقًا مباشرًا إلى ذاكرة الدماغ والمراكز العاطفية، ما يميزها عن الإشارات الحسية الأخرى.