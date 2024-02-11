تعزز إنتاج الدوبامين.. تغلب على اكتئاب الشتاء بهذه الأطعمة

من المعروف أن الدوبامين هو أبرز النواقل العصبية، المرتبطة بالمتعة والتحفيز والمكافأة، ويعد تعزيز مستويات الدوبامين في الشتاء أمرا مهما؛ لأن انخفاض مستويات ضوء الشمس يؤدي حتما إلى خفض إنتاجه، ما يؤثر على مزاجك ويجعلك تشعر ببعض الاضطرابات العاطفية.

وبحسب الخبراء يمكن لمستويات الدوبامين أن تساعدك في الحفاظ على صحتك العقلية وحالتك النفسية في الأجواء الباردة والمعتمة.

وينصح الخبراء بتناول الأطعمة الغنية بالأحماض الأمينية، كالتيروزين والفينيل اللذين يعتبران من اللبنات الأسياسية اللازمة لإنتاج الدوبامين في الدماغ، وتلك الأحماض موجودة في عدة أطعمة منها:

الشوكولاته الداكنة

تحتوي على مضادات أكسدة ومركبات تزيد من إنتاج الدوبامين وتحسن المزاج.

الموز

غني بحمض التيروزين الأميني، الذي يساعد في زيادة إنتاج الدوبامين.