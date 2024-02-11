تعزز إنتاج الدوبامين.. تغلب على اكتئاب الشتاء بهذه الأطعمة
من المعروف أن الدوبامين هو أبرز النواقل العصبية، المرتبطة بالمتعة والتحفيز والمكافأة، ويعد تعزيز مستويات الدوبامين في الشتاء أمرا مهما؛ لأن انخفاض مستويات ضوء الشمس يؤدي حتما إلى خفض إنتاجه، ما يؤثر على مزاجك ويجعلك تشعر ببعض الاضطرابات العاطفية.
وبحسب الخبراء يمكن لمستويات الدوبامين أن تساعدك في الحفاظ على صحتك العقلية وحالتك النفسية في الأجواء الباردة والمعتمة.
وينصح الخبراء بتناول الأطعمة الغنية بالأحماض الأمينية، كالتيروزين والفينيل اللذين يعتبران من اللبنات الأسياسية اللازمة لإنتاج الدوبامين في الدماغ، وتلك الأحماض موجودة في عدة أطعمة منها:
الشوكولاته الداكنة
تحتوي على مضادات أكسدة ومركبات تزيد من إنتاج الدوبامين وتحسن المزاج.
الموز
غني بحمض التيروزين الأميني، الذي يساعد في زيادة إنتاج الدوبامين.
الشاي الأخضر
يحتوي على حمض أميني يسمى "إل ثيانين" والذي يزيد من إنتاج الدوبامين ويعزز الاسترخاء والتركيز.
البيض
مصدر جيد للفيتامينات والمعادن، بما فيها فيتامين "د" والزنك، اللذان يعتبران من أهم العناصر الغذائية التي تزيد من إنتاج الدوبامين.
الأفوكادو
مصدر هام للتيروزين والدهون الصحية الأحادية غير المشبعة، التي تعمل على إنتاج الدوبامين وتحسن وظائف المخ بشكل عام.
الكركم
يحتوي على مركب نشط يسمى الكركمين، والذي يزيد من مستويات الدوبامين، كما أن له خصائص مضادة للاتهابات تدعم صحة الدماغ.