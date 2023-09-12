"الغارديان": وزراء بريطانيون يعتزمون حظر السجائر الإلكترونية
يستعد وزراء بريطانيون لحظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، بعد سلسلة من الدعوات الصادرة عن مجالس وأطباء أطفال بارزين وناشطين في حملات التخلص من النفايات العامة، دعوا إلى عدم قانونية بيع هذه السلعة بسبب ضررها الذي تلحقه بالصحة والبيئة، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وحسب الصحيفة، قد تأتي الخطوة الأسبوع المقبل، بعدما خلصت الحكومة إلى أن هذا النوع من المنتجات موجه في غالبيته نحو الأطفال الذين يصبحون مدمنين عليها فيما بعد.
وفي كل أسبوع يتم في المملكة المتحدة إلقاء 5 ملايين عبوة من السجائر الإلكترونية في النفايات، بزيادة قدرها أربعة أضعاف عن السنة الماضية.
وكان أطباء أطفال قد انتقدوا الحكومة السنة الماضية على خلفية فشلها في الإصغاء لتحذيرات حول مخاطر السماح ببيع السجائر الإلكترونية، التي توضع داخل علب محببة للأطفال مكتوب عليها أسماء لحلوى شعبية، لكنها تحتوي على نيكوتين بنسبة 2%.
وأعرب اختصاصي الأمراض الصدرية لدى الأطفال البروفيسور اندرو بوش عن "تخوفه من أن الناس في البلاد يسيرون وهم نائمون نحو كارثة صحية عامة مع جيل من الأطفال متعلق بالنيكوتين".
وقال سكوت بتلر، المدير التنفيذي لمنظمة بريطانية معنية بإعادة تدوير قطع وأدوات إلكترونية، إن "مشكلة السجائر الإلكترونية خرجت عن السيطرة منذ السنة الماضية"، مضيفا أنها "أصبحت منافسا قويا على كونها المنتج الاستهلاكي الأكثر خطورة وضررا على البيئة على الإطلاق".
المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية