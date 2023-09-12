"الغارديان": وزراء بريطانيون يعتزمون حظر السجائر الإلكترونية

يستعد وزراء بريطانيون لحظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، بعد سلسلة من الدعوات الصادرة عن مجالس وأطباء أطفال بارزين وناشطين في حملات التخلص من النفايات العامة، دعوا إلى عدم قانونية بيع هذه السلعة بسبب ضررها الذي تلحقه بالصحة والبيئة، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وحسب الصحيفة، قد تأتي الخطوة الأسبوع المقبل، بعدما خلصت الحكومة إلى أن هذا النوع من المنتجات موجه في غالبيته نحو الأطفال الذين يصبحون مدمنين عليها فيما بعد.

وفي كل أسبوع يتم في المملكة المتحدة إلقاء 5 ملايين عبوة من السجائر الإلكترونية في النفايات، بزيادة قدرها أربعة أضعاف عن السنة الماضية.