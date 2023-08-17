السجائر الإلكترونية تقتل حلم شاب بأن يصبح مقاتلا

رئة شاب يمنى مغطاة ببقع سوداء بسبب تدخين السجائر الإلكترونية، هذا ما كشفه الأطباء خلال فحصهم لشاب أمريكي شعر بألم في صدره.

ووفق موقع "كومسومولسكايا برافدا"، اضطر الأطباء لإزالة قسم كبير من رئة الشاب شون توبين الذي بدأ تدخين السجائر الإلكترونية في سن الـ15 مع أصدقائه، بالتزامن مع ممارسته الرياضة ليصبح مقاتل MMA، وكان وقتها يدخن بشكل يومي إلى أن شعر بألم حاد في صدره وظهره وذهب إلى الطبيب لاعتقاده بأن الألم بسبب التمارين الرياضية.

وتبين للأطباء بشكل دقيق أن رئة شون اليمنى كانت مغطاة ببقع سوداء بسبب التدخين.

ورغم محاولتهم إنعاش رئته إلا أنهم لم ينجحوا، فاضطروا في النهاية للقيام بعملية جراحية للشاب أزالوا فيها قسما كبيرا من الرئة.