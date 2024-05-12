التوتر في هذه الفترة من الحمل قد تؤثر على معدل ذكاء طفلك

ولفتت إلى أن ارتفاع مستويات هذا الهرمون بشكل مفرط خلال الأشهر الأخيرة قد يكون له آثار ضارة على القدرات المعرفية للجنين، وخاصة عند الأطفال الذكور.

وفحصت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة أودنسه في الدنمارك، بيانات من 943 امرأة حامل، مع التركيز على مستويات الكورتيزول خلال الثلث الثالث من الحمل، ثم قامت بعد ذلك بتقييم درجات معدل الذكاء لأطفالهن في سن السابعة.

معدلات ذكاء منخفضة

وكشفت الدراسة، أن الأولاد الذين تعرضوا لمستويات مرتفعة من الكورتيزول في الرحم أظهروا درجات منخفضة في معدل الذكاء، في حين لم تظهر الفتيات اتجاها مماثلا، وقد قادت هذه الملاحظة الباحثين إلى اقتراح احتمال تعرضهم للكورتيزول قبل الولادة، حيث يتأثر الأولاد بشكل سلبي أكثر من الفتيات.

وبحسب "ديلي ميل"، سلطت الدكتورة أنجا فينجر دراير، المؤلفة الرئيسية للدراسة، الضوء على الانقسام بين نتائج الأبحاث السابقة، مشيرة إلى وجود علاقة إيجابية بين التعرض للكورتيزول قبل الولادة وتطور اللغة مقارنة بالارتباط السلبي مع درجات الذكاء في هذه الدراسة.