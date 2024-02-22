5 أدوية احذر تناولها مع القهوة

على الرغم من أنها ضمن الطقوس الصباحية الضرورية لبعضهم، إلا أن القهوة لا توفر لك اليقظة صباحا فقط، بل إنها تؤثر على معدلات الهضم وامتصاص المواد الغذائية المختلفة.

وبحسب تقرير لصحيفة "جيروساليم بوست" فإن التأثير المحفز للكافيين يمكن أن يعطل امتصاص بعض العناصر الغذائية مثل الحديد، وهذا ما يؤكد النصيحة الطبية التي تقول " لا تتناول الشاي الأسود بعد تناول وجبة دسمة من اللحوم".

وبالإضافة لذلك، يشير الأطباء إلى أن الكافيين قد يتفاعل سلبيا مع الأدوية المختلفة؛ ما يؤثر على امتصاصها ومن ثم عملها.

وهنا قائمة بالأدوية التي تتفاعل سلبيا مع القهوة:

مضادات الاكتئاب

زاد استخدام مضادات الاكتئاب في العقود الأخيرة، لتصبح ضمن الأدوية الأكثر شيوعًا للأشخاص في العشرينيات والثلاثينيات من عمرهم. وإذا كنت تتناول هذه الأدوية الأساسية، فمن المهم أن تفهم كيف يمكن أن تؤثر القهوة على امتصاصها وفعاليتها.

من المعروف أن الكافيين يؤثر على امتصاص مضادات الاكتئاب المحددة، مثل فلوفوكسامين، أميتريبتيلين، إسيتالوبرام، وإيميبرامين. وفي بعض الحالات، يمكن أن يقلل من امتصاص المواد الفعالة من هذه الأدوية.

وعلى العكس من ذلك، تشير الدراسات إلى أن فلوفوكسامين قد يحسن استجابة الجسم للكافيين، ويخفف من آثاره الجانبية مثل الأرق وزيادة معدل ضربات القلب. وإذا كنت تتناول مضادات الاكتئاب، فانتظر ساعة على الأقل بعد تناولها قبل احتساء القهوة.