5 أدوية احذر تناولها مع القهوة
على الرغم من أنها ضمن الطقوس الصباحية الضرورية لبعضهم، إلا أن القهوة لا توفر لك اليقظة صباحا فقط، بل إنها تؤثر على معدلات الهضم وامتصاص المواد الغذائية المختلفة.
وبحسب تقرير لصحيفة "جيروساليم بوست" فإن التأثير المحفز للكافيين يمكن أن يعطل امتصاص بعض العناصر الغذائية مثل الحديد، وهذا ما يؤكد النصيحة الطبية التي تقول " لا تتناول الشاي الأسود بعد تناول وجبة دسمة من اللحوم".
وبالإضافة لذلك، يشير الأطباء إلى أن الكافيين قد يتفاعل سلبيا مع الأدوية المختلفة؛ ما يؤثر على امتصاصها ومن ثم عملها.
وهنا قائمة بالأدوية التي تتفاعل سلبيا مع القهوة:
مضادات الاكتئاب
زاد استخدام مضادات الاكتئاب في العقود الأخيرة، لتصبح ضمن الأدوية الأكثر شيوعًا للأشخاص في العشرينيات والثلاثينيات من عمرهم. وإذا كنت تتناول هذه الأدوية الأساسية، فمن المهم أن تفهم كيف يمكن أن تؤثر القهوة على امتصاصها وفعاليتها.
من المعروف أن الكافيين يؤثر على امتصاص مضادات الاكتئاب المحددة، مثل فلوفوكسامين، أميتريبتيلين، إسيتالوبرام، وإيميبرامين. وفي بعض الحالات، يمكن أن يقلل من امتصاص المواد الفعالة من هذه الأدوية.
وعلى العكس من ذلك، تشير الدراسات إلى أن فلوفوكسامين قد يحسن استجابة الجسم للكافيين، ويخفف من آثاره الجانبية مثل الأرق وزيادة معدل ضربات القلب. وإذا كنت تتناول مضادات الاكتئاب، فانتظر ساعة على الأقل بعد تناولها قبل احتساء القهوة.
أدوية ضغط الدم
من المعروف أن الكافيين يرفع معدل ضربات القلب، ويمكن أن يؤثر على ضغط الدم. وبالتالي، فإن الجمع بين الكافيين وأدوية ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب مشكلة حقيقة؛ إذ تعمل هذه الأدوية عادةً على إبطاء معدل ضربات القلب؛ ما يقلل من عبء عمل القلب في ضخ الدم إلى جميع خلايا الجسم.
وتشير الأبحاث إلى أن شرب القهوة أثناء تناول بعض الأدوية مثل أملوديبين قد يعيق امتصاص الدواء؛ ما قد يؤثر على فعاليته. وعلى الرغم من أن هذا المزيج لا يهدد الحياة عادة، إلا أنه يجب تجنبه.
أدوية الربو
إذا كنت تعاني من الربو وتستخدم موسعات القصبات الهوائية مثل الأمينوفيلين أو الثيوفيلين، فمن الضروري فهم كيفية عمل هذه الأدوية وتأثيراتها على الجسم.
وتعمل موسعات القصبات الهوائية التي تحتوي على الستيرويدات على إرخاء المسالك الهوائية؛ ما يجعل التنفس أسهل، ولكنها قد تؤدي إلى آثار جانبية مثل الصداع، والأرق، وآلام المعدة، والتهيج.
وتشير الدراسات إلى أن تناول القهوة وغيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين يمكن أن يزيد من خطر هذه الآثار الجانبية، وفي بعض الحالات، يقلل من امتصاص الدواء.
أدوية السكري
إن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين من أي نوع، قد يؤدي إلى رفع مستويات الأنسولين والسكر في الدم، وفقا لدراسة أجرتها الجمعية الأمريكية للسكري؛ والتي تشير إلى أن زيادة استهلاك الكافيين قد يجعل من الصعب تنظيم نسبة السكر في الدم، ويزيد من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بمرض السكري.
ومن المهم ملاحظة أن إضافة الحليب والسكر إلى قهوتك، كما يفعل معظم الناس، يمكن أن يزيد من مستويات السكر في الدم؛ ما قد يعيق فعالية أدوية مرض السكري.
أدوية البرد والحساسية
على عكس الأدوية الأخرى في هذه القائمة، يلجأ معظمنا إلى علاجات البرد والحساسية في مرحلة ما، حتى لو لم نتناول أدوية أخرى بانتظام. وقد تحتوي هذه الأدوية على المنشطات أو مكونات مثل هيدروكلوريد السودوإيفيدرين، والتي تزيد من نشاط الجهاز العصبي المركزي.
وعند تناولها مع القهوة، يمكن لهذه الأدوية تضخيم تأثيرها على الجهاز العصبي المركزي؛ ما يزيد من خطر الآثار الجانبية الشائعة مثل الأرق، والتهيج، واضطرابات النوم.