خيار صحي "غير متوقع" بدلًا من قهوة الصباح

ينصح خبراء تغذية في شرب "مرق العظم" بدلًا من فنجان قهوة في الصباح الباكر، لِما له من فوائد أكبر بكثير للحصول على النشاط والقوة، إضافة إلى أنه لا يحتوي الكافيين المضر بصحة الإنسان.

وتقول أخصائية التغذية، وان تشون، لموقع "هيلث" الطبي، إنّ ": "استهلاك مرق العظام يعد آمنًا بشكل عام بالنسبة لمعظم الناس، ويمكن أن يكون إضافة صحية لنظامك الغذائي عند تناوله باعتدال".

لافتة إلى أن شرب القهوة والمشروبات التي قد يميل بعض الأفرد إلى وضع السكر فيها، يسبب إحساسًا أكبر بالجوع وفي وقت مبكر.

لكنها نوّهت إلى أنّ الادعاءات التي تشير إلى دور مرق العظام في تخفيف آلام المفاصل، ودعم صحة الأمعاء، وحتى تقليل التجاعيد أو الوقاية منها، لا تزال غير مثبتة علميًّا بشكل جازم.

وترى وان تشون أن "مرق العظام يعتبر مصدرًا جيدًا للبروتين، وهو من المغذيات الكبيرة".

على سبيل المثال، يحتوي كوب واحد من مرق عظام اللحم البقري العضوي على 9 غرامات من البروتين، وهي كمية تشكل 18% من الحصة اليومية البالغة 50 غرامًا لشخص يتناول 2000 سعرة حرارية يوميًّا.

بينما يشكل كوب واحد من القهوة "دون أي إضافات" نحو 2 سعر حراري لكل كوب، بينما الكمية ذاتها من مرق العظام تحتوي على نحو 40 سعرة حرارية.

ووفقًا لتشون، فإن محبي مرق العظام على حق في قولهم إن ذلك "المشروب اللذيذ" يوفر الطاقة دون توتر أو "انهيار" لاحقًا.

ورغم عدم احتواء مرق العظام على مادة الكافيين (ما يعني عدم الحصول الفوري على الطاقة)، فإنه، بحسب الأخصائية، قد يوفر تدفقًا ثابتًا للطاقة طوال الصباح.