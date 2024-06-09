منها الرمان.. أطعمة تنشط ذاكرة مرضى الزهايمر

وأكدت الدراسة أن هذه الأطعمة المذكورة أعلاه تحتوي على مادة "اليوروليثين أ"، وهو مركب تصنعه بكتيريا الأمعاء، ويتواجد في الرمان والأطعمة الأخرى، كما تتوفر هذه المادة على شكل حبوب.

المرضى الذين يعانون أمراض التآكل العصبي، مثل مرض الزهايمر، يواجه الدماغ عندهم صعوبة في إزالة "الميتوكوندريا" الضعيفة، التي تتراكم وتُضعف وظائف المخ، وفق الدراسة.

ووجد الباحثون أن "اليوتوليثين أ" يزيل "الميتوكوندريا" الضعيفة من الدماغ، وبالتالي يستعيد الوظيفة الإدراكية.

واستنادا إلى "النتائج الواعدة" التي ظهرت في نماذج الفئران المصابة بالزهايمر، يخطط الباحثون لإجراء تجارب سريرية على البشر.

أكثر من رمانة في اليوم

وقال فيلهلم بور، الأستاذ بقسم الطب الخلوي والجزيئي في جامعة كوبنهاغن، المشارك في الدراسة، "ما زلنا لا نستطيع أن نقول أي شيء حاسم بشأن الجرعة، لكنني أتصور أنها أكثر من مجرد رمانة في اليوم".

وأضاف: "كانت التجارب السريرية مع اليوروليثين أ فعالة في علاج أمراض العضلات، والآن نحن بحاجة إلى النظر في مرض الزهايمر".

من جانبها، قالت أخصائية التغذية بولاية نورث كارولينا، تانيا فرايريش، "إن العلاج طويل الأمد باليوروليثين أ أدى إلى تحسن كبير في التعلم والذاكرة ووظيفة الشم لدى الفئران"، مضيفة: "أنصح أي شخص بإضافة الرمان والفراولة والجوز إلى النظام الغذائي".

وتابعت: "هذه أطعمة كاملة وغير معالجة ومغذية للغاية، تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والجوز، وتحتوي على أوميغا 3".

وأشارت فرايريش إلى أنه من غير المرجح أن تسبب تلك الأطعمة أي ضرر إذا تم تناولها بكميات قياسية، ما لم تكن هناك حساسية، أو سبب محدد آخر لتجنبها.