ما تأثير رائحة النعناع على مرضى الزهايمر؟

كشفت دراسة عن روائح معينة قد تلعب دورا في علاج الزهايمر أو الوقاية منه، حيث تؤدي بعض الروائح إلى استجابات معينة في الدماغ.

وبحسب علماء فقد تحسنت القدرة المعرفية لفئران مصابة بمرض الزهايمر عقب استنشاقها مركب المنثول الكيميائي.

وأفاد موقع "sciencealert" أن العلماء لاحظوا أن استنشاق المنثول يعزز الاستجابة المناعية لدى الفئران، ويحسن القدرات الإدراكية لدى الحيوانات عموما، كما لوحظ في سلسلة من الاختبارات العملية.

وأظهرت الدراسة تحسن أمراض المناعة الذاتية وأيضا القدرة الإدراكية لدى الفئران السليمة والفئران المصابة بمرض الزهايمر.