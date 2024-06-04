ما سبب تناول الطعام دون الشعور بالجوع؟

هل تجد نفسك تتناول وجبات خفيفة في منتصف الليل على الرغم من أنك لست جائعًا؟ السبب قد يكون "الكورتيزول"، وهو هرمون الإجهاد والتوتر، الذي تطلقه الغدة الكظرية في الجسم عند التعرض للتهديد والخطر.

ويقول خبراء في مجال الصحة، إن ارتفاع مستويات التوتر، ترفع مستوى الكورتيزول ما يجعل الأفرد في حالة تأهب، وعند انخفاض مستوياته يشعر الأفراد بالتعب والنعاس.

ويؤكدون أن السبب الرئيسي الذي يدفعك لتناول الطعام ليلًا، هو رغبة جسمك في خفض مستوى الكورتيزول، حتى تشعر بالنعاس، وأن الإشارات التي تحثك على تناول الطعام، خارجة من عقلك وليس من معدتك.

ووفقًا لموقع " تايمز أوف إنديا"، فإن علامات جوع الكورتيزول تشمل:

السهر لوقت متأخر

ظهور الهالات السوداء تحت العينين، والتي تزداد سوءًا مع تناول أطعمة لا يتحملها جسمك

فرط التعاطف

الميل إلى القلق والتوتر بسهولة.