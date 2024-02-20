رواد تيك توك يربطون"الكورتيزول" بتراكم دهون البطن.. ما رأي الخبراء؟

يلقي رواد تطبيق تيك توك اللوم على هرمون الكورتيزول، مشددين على أنه المسؤول الأول عن تراكم دهون البطن المزعجة، والمتسبب في زيادة الرغبة في تناول الطعام، وخفض الطاقة، وسوء النوم والصداع، وعشرات الاضطرابات الصحية الأخرى.

وظهرت مئات آلاف المنشورات التي حققت ملايين المشاهدات خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي شارك فيها المستخدمون مقاطع فيديو حول أسباب وتأثيرات ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم؛ إذ وثق البعض تجاربهم، فيما قدم آخرون نصائح للمساعدة على تنظيم مستويات الهرمون في الجسم.

ما هو الكورتيزول؟

يقول أخصائي الغدد الصماء الدكتور كينجيني لصحيفة "ذا ناشونال" أن الكورتيزول هو هرمون تنتجه الغدة الكظرية الموجودة فوق الكلية، ويتم التحكم به بواسطة هرمون آخر يتم إفرازه من الغدة النخامية، ويشار إلى الكورتيزول غالبا على أنه "هرمون التوتر"، لأن مستوياته ترتفع عند استجابة الجسم للتوتر.

ما الدور الذي يلعبه الكورتيزول في الجسم؟

يلعب الكورتيزول عدة أدوار أساسية في الجسم؛ فهو يساعد على عملية التمثيل الغذائي عن طريق المساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم، ويساعد على استقلاب الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، ويؤثر على كيفية استجابة الجسم للأنسولين، كما أنه يزيد من مستويات الجلوكوز في الدم لتوليد طاقة "القتال أو الهروب".

وتقول ربا الحوراني، أخصائية التغذية السريرية "كالعديد من الهرمونات في الجسم، يقوم الكورتيزول بتنسيق وظائف مختلفة مثل قمع الالتهابات، والتحكم في استخدام الجسم للكربوهيدرات والبروتينات والدهون، وهو ضروري لعملية التمثيل الغذائي".

وأضافت "ينظم الكورتيزول ضغط الدم ومستويات السكر في الدم، وينسق دورة النوم، وينظم استجابة الجسم للضغط النفسي."