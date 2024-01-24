3 قواعد ذهبية لخسارة دهون البطن بسرعة

تُظهر الأبحاث أن فقدان دهون البطن أصعب من فقدان الدهون الموجودة في مناطق أخرى من الجسم، لكن في حال أردت إنقاص وزنك والحفاظ على صحتك، فإن تخفيف دهون بطنك يمكن أن يجعلك تشعر بتحسن كبير على جميع الأصعدة.

يقول طبيب التغذية مايكل موسلي لصحيفة "ميرور" البريطانية، إن هناك 3 قواعد ذهبية تجعلك تخسر دهون بطنك بسهولة وبسرعة.

خفف استهلاك السكر

قال الدكتور موسلي "للتخلص من دهون البطن، يعد التخلص من ارتفاع السكر أمرًا أساسيًا".

وأضاف: "معظم الوجبات الخفيفة والمشروبات تحتوي على نسبة عالية من السكر، ويتم تسويقها كأطعمة حمية لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون".

وبعبارة أخرى "قلل من تناول أي طعام أو شراب يحتوي على أكثر من 5% من السكر على ما لا يزيد على مرتين في الأسبوع".

الصيام المتقطع

يعتمد الصيام المتقطع على فكرة تناول الطعام وفق جدول منتظم لفترة، ثم الصيام تمامًا في ساعات أخرى.

ويوضح الدكتور موسلي أن يوم الصيام لا ينبغي أن يتضمن تناول أكثر من 800 سعرة حرارية.

ويؤكد: "لا يقتصر الأمر على إنقاص الوزن عن طريق تناول سعرات حرارية أقل فحسب، بل يستجيب جسمك لضغوط الصيام من خلال تعزيز وظيفة الهرمونات لتسهيل فقدان الوزن وحرق الدهون للحصول على الطاقة. ويمكن أن يؤدي الصيام على المدى القصير إلى عدة تغييرات في الجسم مما يجعل حرق الدهون أسهل."

تدريب عالي الكثافة

يقول الدكتور موسلي إن ممارسة الرياضة أمر حيوي لأسباب عديدة مختلفة، مضيفًا: "إنها من بين أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لحياة طويلة وصحية".

ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أن التمرين وحده لن يكون كافيًا للتخلص من الدهون العنيدة، لكنه بالتأكيد يدعم فرصتك في التخلص منها.