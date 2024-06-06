أعراض صحية "مزعجة" يمكنك معالجتها بالطعام

يعاني العديد من الأشخاص نقصًا في الفيتامينات والمعادن؛ ما يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض الصحية المزعجة.

ويعد نقص فيتامين B12 من أكثر المشكلات شيوعًا، حيث يظهر على شكل ضعف وتقلبات في المزاج، ومشاكل في الذاكرة.

ويعاني آخرون من نقص الحديد الذي يؤدي إلى فقر الدم، والإرهاق، والبشرة الشاحبة، وضيق التنفس، بينما يتسبب نقص المغنيسيوم في التعب العام، ومشاكل الصحة العقلية، وهشاشة العظام، وتشنج العضلات.

ومن جهة أخرى، فإن نقص الزنك يمكن أن يسبب فقدان الشعر، وضعف المناعة، وتباطؤ التئام الجروح، كما يؤدي نقص البوتاسيوم إلى الإسهال و الإمساك، والتشنج وضعف العضلات، وعدم انتظام ضربات القلب.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، إليك بعض النواقص الغذائية الشائعة، التي يمكنك معالجتها بالأطعمة:

نقص فيتامين 12 B

يوصي الأطباء الأفراد الذين يعانون من نقص فيتامين ب B12، بالإكثار من تناول منتجات الألبان خصوصًا الأجيان والحليب.

نقص الحديد

يوصي الأطباء من يعاني نقص الحديد، بتناول الخضراوات الورقية، مثل: اللفت، والسبانخ، إضافة للبقوليات كالعدس بأنواعه.