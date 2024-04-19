فقر دم وضعف في الذاكرة.. احذر نقص هذا الفيتامين
نشر موقع WION News خمسة آثار لنقص فيتامين B12 باسم كوبالامين، والذي يلعب دورًا أساسيًا في تكوين خلايا الدم الحمراء وأيضا الخلايا والوظائف العصبية وإنتاج الحمض.
ويؤثر نقص فيتامين B12 على تكوين خلايا الدم الحمراء، ويمكن في حالة إهمال العلاج أن يصاب الشخص بفقر الدم.
ويعد فيتامين B12 ضروريًا أيضًا للحفاظ على أداء الجهاز العصبي لوظائفه بشكل صحي. ويمكن أن يؤدي نقصه إلى الإحساس بالوخز في اليدين والقدمين والضعف.
وتشمل أعراض نقص فيتامين B12 الشعور بالتعب والضعف والإمساك وفقدان الشهية ونقص الوزن وضعف الذاكرة.
وتفيد الأبحاث أن الأشخاص الأكثر عرضة للمعاناة من نقص فيتامين B12 هم كبار السن والنباتيين.
ويمكن إضافة فيتامين B12 إلى بعض الأغذية، كما هو الحال مع حبوب الإفطار المدعمة به، كما يتوفر كمكمِّل غذائي يؤخذ بطريق الفم. ويمكن أن يُوصف فيتامين B12 في صورة حُقن أو بخاخ للأنف لعلاج نقص فيتامين B12.
يتم عادة علاج نقص فيتامين B12 عن طريق تناول مكملات فيتامين B12 إما عن طريق الفم أو عن طريق الحقن أو كبخاخ للأنف، إلى جانب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين B12 مثل الدواجن واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.