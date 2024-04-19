فقر دم وضعف في الذاكرة.. احذر نقص هذا الفيتامين

وتفيد الأبحاث أن الأشخاص الأكثر عرضة للمعاناة من نقص فيتامين B12 هم كبار السن والنباتيين.

ويمكن إضافة فيتامين B12 إلى بعض الأغذية، كما هو الحال مع حبوب الإفطار المدعمة به، كما يتوفر كمكمِّل غذائي يؤخذ بطريق الفم. ويمكن أن يُوصف فيتامين B12 في صورة حُقن أو بخاخ للأنف لعلاج نقص فيتامين B12.

يتم عادة علاج نقص فيتامين B12 عن طريق تناول مكملات فيتامين B12 إما عن طريق الفم أو عن طريق الحقن أو كبخاخ للأنف، إلى جانب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين B12 مثل الدواجن واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.