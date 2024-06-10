هذه الأطعمة تعزز خطر إصابتك بالأرق المزمن

أظهرت دراسة جديدة أن الأطعمة فائقة المعالجة (UPF) يمكن أن تكون السبب وراء الأرق، الذي يعاني منه ثلث البالغين حاول العالم.

وبعد تحليل استبيانات الصحة والنوم التي ملأها 38570 مشاركا، وجد الباحثون من جامعة "السوربون باريس نورد" أن أولئك الذين أبلغوا عن الأرق المزمن، في المتوسط، استهلكوا نسبة أعلى من الأطعمة فائقة المعالجة.

وبحسب الباحثين، تضم قائمة الأطعمة فائقة المعالجة الخبز الأبيض ومشروبات الصودا، والأطعمة سريعة التحضير، واللحوم المقددة والمعلبة، والنقانق، والحلويات السكرية، والنقرشات المالحة، إضافة للعديد من الأطعمة الأخرى، الموجودة بنسب مرتفعة في السوبرماركت.

ويفترض الباحثون أن تأثير هذه الأطعمة على النوم، يمكن أن يكون بسبب عدم وجود مواد كيميائية صحية داخل تلك المنتجات.