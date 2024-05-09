الكشف عن تقنية بسيطة وفعالة لعلاج الأرق

كشف تقرير، عن تقنية بسيطة ولكنها فعالة لمساعدة الأشخاص المصابين بالأرق، من خلال استخدام أبجديات النوم.

وبحسب موقع "فوكس نيوز"، "يقدم هذا النهج المبتكر، الذي اكتسب زخمًا على منصات مثل تيك توك، منظورًا جديدًا لمكافحة الأرق".

وتعتمد آلية العمل، على اختيار الأفراد فئة ما سواء كانت عناوين الأغاني أو أماكن العطلات أو أي موضوع له صدى، ويدرجون في ذهنهم العناصر المقابلة لكل حرف من الحروف الأبجدية.

وعلى سبيل المثال، ضمن فئة الألوان، قد يؤدي الحرف "A" إلى تشغيل اللون "Aqua"، و"B" للرمز "Blue"، وما إلى ذلك، حيث تتضمن الاختلافات في الطريقة تصوير كل حرف يتم كتابته ومسحه، ما يعزز الاسترخاء الذي يؤدي إلى تحفيز النوم.

وأوضح الموقع، أنه "رغم عدم دراستها على نطاق واسع، إلا أن خبراء النوم مثل جيف كان، الرئيس التنفيذي لشركة Rise Science يتوقعون أن تقنية الأبجدية تعمل عن طريق تحويل الانتباه بعيدًا عن القلق المرتبط بالنوم، وهو عائق شائع أمام الراحة".

وبدورها، تؤكد عالمة الأعصاب في جامعة ويسبر الدكتورة تشيلسي رورشيب، على فعالية التقنية في تهدئة العقل المفرط النشاط، وتعزيز الانتقال إلى المراحل الأولية للنوم.