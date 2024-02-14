كمية الماء الموصى بشربها فور الاستيقاظ من النوم

لا يختلف اثنان على أهمية ترطيب الجسم للصحة العامة، ويؤكد الخبراء أن إنشاء روتين صباحي يعطي الأولوية لشرب الماء، له فوائد عديدة خاصة فور الاستيقاظ. فما الكمية الموصى باستهلاكها لتحقيق أقصى فائدة؟

قال خبراء في مجال الصحة لموقع "تايمز أو إنديا" إنه وبمجرد استيقاظك من النوم عليك شرب ما لا يقل عن 650 مللتر من الماء، ما يعادل 3 أكواب.

وأكدوا أهمية زيادة القدرة على تحمل كمية متزايدة في كل مرة تدريجيا، ومن المهم أيضا شرب الماء قبل تنظيف الأسنان وعلى معدة فارغة، لأنه يساعد في تسهيل الهضم، ويعزز عملية التمثيل الغذائي.

وأوصى الخبراء بشرب الماء الدافىء صباحا لأنه يساعد في تكسير جزيئات الطعام بشكل أكثر كفاءة، ما يؤدي إلى عملية امتصاص أفضل للعناصر الغذائية.

وأشار الخبراء إلى ضرورة عدم تناول أية وجبة قبل مرور 45 دقيقة على الأقل من شرب الماء صباحا.