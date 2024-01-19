ماء المخلل ترند تيك توك.. هل يعالج التهاب الحلق فعلاً؟
تنتشر الأنفلونزا ونزلات البرد وفيروس كورونا بأنحاء العالم في هذا الوقت من السنة، والتي تسبب جميعها التهابات في الحلق.
وعلى الرغم من وجود عدد كبير من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تخفف من أعراض التهاب الحلق المزعجة عبر الإنترنت، إلا أن رواد "تيك توك" زعموا أن شرب ماء أو عصير المخلل يمكن أن يساعد بعلاج تلك المشكلة. فما صحة تلك المعلومات، بحسب الخبراء؟
ماء المخلل وعلاج التهاب الحلق
بحسب تقرير نشره موقع "prevention" المهتم بأخبار الصحة، يقول الدكتور أوميد مهدي زاده طبيب الأنف والأذن والحنجرة، إنه لا توجد أبحاث علمية تدعم استخدام ماء المخلل لعلاج التهابات الحلق، ومع ذلك، فإن بعض العناصر الموجودة بهذا المشروب قد تساعد من الناحية النظرية في التعافي من بعض الأعراض.
وأضاف: "عصير المخلل يحتوي على ماء مالح، ومن المعروف أن الغرغرة بالماء المالح تساعد في علاج التهاب الحلق، كما أن الملح يعمل طبقة عازلة على الحلق ما يساعد بتخفيف البلغم، وتقليل الالتهاب".
وتابع: "يحتوي ماء المخلل أيضًا على الخل، الذي له بعض الخصائص المطهرة.
وأنهى الدكتور زادة حديثه، قائلاً: "الغرغرة بماء المخلل قد تساعد بعلاج التهاب الحلق.. لكن من الصعب حسم الحقيقة دون أدلة طبية واضحة".
هل شرب ماء المخلل آمن؟
أكدت طبيبة التغذية جيسيكا كوردينج أن ماء المخلل يحتوي على الكثير من الملح، مشيرة إلى أنه يشكل خطرًا على ضغط الدم.
وشددت كوردينج على أن ماء المخلل يحتوي على نسبة عالية من الخل أيضًا، حيث يجعله حمضيًا جدًا بالنسبة للبعض، ما قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة الارتجاع المريئي أو التسبب في انزعاج بالجهاز الهضمي".