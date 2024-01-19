ماء المخلل ترند تيك توك.. هل يعالج التهاب الحلق فعلاً؟

ماء المخلل وعلاج التهاب الحلق

بحسب تقرير نشره موقع "prevention" المهتم بأخبار الصحة، يقول الدكتور أوميد مهدي زاده طبيب الأنف والأذن والحنجرة، إنه لا توجد أبحاث علمية تدعم استخدام ماء المخلل لعلاج التهابات الحلق، ومع ذلك، فإن بعض العناصر الموجودة بهذا المشروب قد تساعد من الناحية النظرية في التعافي من بعض الأعراض.

وأضاف: "عصير المخلل يحتوي على ماء مالح، ومن المعروف أن الغرغرة بالماء المالح تساعد في علاج التهاب الحلق، كما أن الملح يعمل طبقة عازلة على الحلق ما يساعد بتخفيف البلغم، وتقليل الالتهاب".

وتابع: "يحتوي ماء المخلل أيضًا على الخل، الذي له بعض الخصائص المطهرة.

وأنهى الدكتور زادة حديثه، قائلاً: "الغرغرة بماء المخلل قد تساعد بعلاج التهاب الحلق.. لكن من الصعب حسم الحقيقة دون أدلة طبية واضحة".