5 مخاطر صحية لمكملات البروتين

أصبحت مكملات البروتين شائعة بشكل متزايد بين الأفراد الذين يتطلعون إلى تحسين أدائهم الرياضي، أو دعم نمو العضلات، أو تلبية احتياجاتهم اليومية من البروتين.

وفي حين أن مكملات البروتين يمكن أن تكون مفيدة لبعض الأشخاص، إلا أنها تحمل أيضًا مخاطر صحية محتملة يجب أخذها في الاعتبار قبل دمجها في النظام الغذائي للشخص.

فيما يلي بعض المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة باستخدام مكملات البروتين، بحسب ما أكده الأطباء لموقع "تايمز أوف إنديا":

ضغط على الكلى

تناول كميات كبيرة من مكملات البروتين، يمكن أن يضع ضغطًا زائدًا على الكلى، المسؤولة عن تصفية الفضلات من الدم، بما في ذلك المنتجات الثانوية لاستقلاب البروتين مثل اليوريا والأمونيا.

وزيادة عبء العمل على الكلى، قد يؤدي إلى تلفها أو خلل في وظيفتها بمرور الوقت، خاصة عند الأفراد الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة.

جفاف

في حال لم تشرب كميات كبيرة من الماء، فإن الإفراط في تناول البروتين يمكن أن يساهم في الجفاف؛ مما قد يكون له آثار سلبية على الصحة العامة والأداء الرياضي.