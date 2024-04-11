5 مكملات غذائية لها تأثيرات مضادة للشيخوخة

الكركمين

الكركمين، الموجود في الكركم، معروف بخصائصه القوية المضادة للأكسدة وللالتهابات، وكلاهما يسهم بشكل كبير في عدم تقدم عملية الشيخوخة.

وفقًا للأبحاث، يفيد الكركمين الدماغ، والقلب، ووظيفة المفاصل، مما يجعله حليفًا مهمًا لمكافحة أعراض تقدم العمر.

الكولاجين

الكولاجين، هو البروتين الأكثر وفرة في الجسم، والضروري للحفاظ على ليونة الجلد، وصحة المفاصل، والسلامة الهيكلية العامة. ومع ذلك، فإن تخليق الكولاجين يتناقص عادة مع تقدم العمر، ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد، وتدلي الجلد، وتصلب المفاصل.

ويمكن أن تساعد ببتيدات الكولاجين في استعادة الكولاجين المفقود، ما يساعد على شد البشرة وتعزيز صحة الشعر والأظافر وزيادة حركة المفاصل.

ويتواجد الكولاجين بكثرة في مرق العظام وقشور السمك، ويعتبر الكولاجين البحري من أقوى الأنواع.