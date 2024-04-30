علاقة "مرعبة" بين التدخين الإلكتروني واليورانيوم

سلطت بحوث حديثة الضوء على المخاطر الصحية المحتملة التي يواجهها المراهقون الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية؛ ما يشير إلى وجود علاقة بين تكرار تدخين السجائر الإلكترونية والمستويات المرتفعة من المعادن الثقيلة السامة في أجسامهم، وفقًا لدراسة نشرها موقع "نيوزويك".

وأثارت شعبية التدخين الإلكتروني بين المراهقين المخاوف؛ فقد ورد أن ما يقرب من 2.14 مليون طالب في المدارس الثانوية الأمريكية يستخدمون السجائر الإلكترونية اعتبارًا من عام 2022، وفقًا لبيانات إدارة الغذاء والدواء.

مخاطر المعادن الثقيلة

وفي حين ربطت الدراسات السابقة استخدام السجائر الإلكترونية بالعديد من المشكلات الصحية، مثل أمراض الرئة ومشاكل القلب والأوعية الدموية، فإن هذه الأبحاث الجديدة تستكشف إمكانية تعرض المدخنين للمعادن الثقيلة.

ويعد الرصاص والكادميوم واليورانيوم من بين المعادن الثقيلة التي يتم اكتشافها في سوائل السجائر الإلكترونية؛ ما يشكل مخاطر محتملة على جسم الإنسان، خاصة خلال فترات النمو وعمر المراهقة.

وارتبطت هذه المعادن بمجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك الضعف الإدراكي، ومشاكل الجهاز التنفسي، وأمراض القلب والأوعية الدموية؛ ما يؤكد الحاجة إلى مزيد من التحقيق في سلامة تدخين السجائر الإلكترونية بين المراهقين.