70 مليار سيجارة سنويا.. التدخين يقتحم المدارس في إيران

باتت ظاهرة التدخين في إيران قضية مخيفة تقتحم المدارس وتصل إلى فئة المراهقين من كلا الجنسين، ما يتسبب بمشاكل اجتماعية وصحية في البلاد.

وقدّر أمين سر جمعية مصنعي ومستوردي منتجات التبغ، مصطفى كربلائي، لـ"إرم نيوز"، استهلاك السجائر في إيران بأكثر من 70 مليار سيجارة سنوياً.

وبحسب كربلائي "فإن الإحصائيات الفعلية لاستهلاك التبغ تصل إلى 90 مليار سيجارة، وأكثر من 20% من هذه الكمية مخصصة للسجائر المهربة".

وبين أنه "في 2022 مع الاستهلاك المقدر بحوالي 70 مليار سيجارة، كان هذا الرقم يمثل 2.5% من إجمالي الاستهلاك العالمي، مما جعل إيران واحدة من الدول ذات الاستهلاك المرتفع للتبغ".

وتشير الإحصائيات إلى أنه خلال العقد الماضي، انخفض سن التدخين في إيران، وزاد التدخين بين النساء والفتيات، كما اقتحم التدخين المدارس ووصل إلى الصفوف الابتدائية.

نسبة المدخنين

كشف غلام رضا حيدري، رئيس مركز أبحاث الوقاية من التبغ ومكافحته بجامعة "بهشتي" للعلوم الطبية في طهران، أن أكثر من 20% من الرجال و4% من النساء الذين تزيد أعمارهم على 15 عامًا يدخنون يوميًا، بحيث يمكن القول بشكل عام إن عدد المدخنين في إيران يبلغ حوالي 14% من إجمالي السكان البالغ عددهم 87 مليون نسمة.

وأضاف حيدري "تصل هذه الإحصائية إلى رقم مثير للقلق يصل إلى 25% من إجمالي سكان إيران إذا أضفنا مستخدمي الشيشة والسجائر الإلكترونية، وفي السنوات الأخيرة أصبح سن بدء التدخين في إيران يتراوح بين 13 و15 عامًا، وهذه قضية خطيرة لها تبعات صحية واجتماعية".

ومن جانبه، أعرب مدير عام مكتب التربية وتعزيز الصحة بوزارة الصحة الإيرانية حميد رضا شاهسون، عن قلقه إزاء الإحصائيات المثيرة بشأن التدخين بين الطلاب، قائلاً "أظهر المسح الذي شمل 200 مدرسة ابتدائية أن استهلاك التدخين والشيشة بين الطالبات مرتفع".

وقال "تظهر الأبحاث أن تدخين السجائر يتزايد بين طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، كما يتزايد استهلاك الشيشة بين طلاب المدارس الثانوية".

وبين أنه "بحسب القانون يمنع بيع السجائر في دائرة نصف قطرها 100 متر من المدارس، لكن للأسف لا يتم تطبيق هذا القانون"، مشددا على ضرورة التقليل من استخدام التبغ من قبل المعلمين والعاملين في المدارس إلى أدنى مستوياته أو إبعاده عن أعين الطلاب.

وأفاد شاهسون "يدخن حوالي 8 ملايين شخص السجائر في إيران، 2.1% منهم من النساء"، منوهاً إلى أنه "تبلغ نسبة التدخين بين الفتيات 9%، وهي نسبة تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية".

وأوضح أنه "يبلغ معدل انتشار التدخين بين الرجال الإيرانيين نحو 25.16%، ويدخن واحد من كل أربعة رجال، وفي المتوسط 4% من النساء، أي واحدة من كل 25 امرأة تدخن".

الأضرار

وفي يونيو/ حزيران 2023، قدرت قيمة الأضرار الناجمة عن التدخين في إيران بحوالي 110 إلى 120 ألف مليار تومان، منها 60 ألف مليار تومان نتيجة التدخين و60 ألف مليار تومان خسائر القطاع الصحي بسبب التدخين.