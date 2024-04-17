أسطورة أم حقيقة.. هل يجب عليك تغيير ملابسك فور دخول المنزل؟

يصر الكثيرون على خلع أحذيتهم وملابسهم فور دخول المنزل بعد يوم طويل، وفي المقابل يرى آخرون أن الموضوع "سخيف" ومجرد وسواس لا أكثر.

وبين الأسطورة والحقيقة، كيف يعلق الخبراء على هذه العادة.. وهل يجب على الجميع الالتزام بها أم لا؟

وفقًا لطبيب الأمراض المعدية فاني جورج، فإن غسل يديك عند العودة إلى المنزل من الخارج، لمنع انتشار الأمراض، أكثر أهمية من تغيير ملابسك الخارجية.

ويشرح قائلا "إن القلق من التقاط الجراثيم من الهواء الطلق له ما يبرره، ومع ذلك، تشكل ملابسنا خطرًا أقل من أيدينا.. وطالما أنك تغسل ملابسك كثيرًا، فإنها لا تشكل تهديدًا كبيرًا على صحتك، حتى وإن واصلت ارتداءها داخل المنزل".