أسطورة أم حقيقة.. هل يجب عليك تغيير ملابسك فور دخول المنزل؟
يصر الكثيرون على خلع أحذيتهم وملابسهم فور دخول المنزل بعد يوم طويل، وفي المقابل يرى آخرون أن الموضوع "سخيف" ومجرد وسواس لا أكثر.
وبين الأسطورة والحقيقة، كيف يعلق الخبراء على هذه العادة.. وهل يجب على الجميع الالتزام بها أم لا؟
وفقًا لطبيب الأمراض المعدية فاني جورج، فإن غسل يديك عند العودة إلى المنزل من الخارج، لمنع انتشار الأمراض، أكثر أهمية من تغيير ملابسك الخارجية.
ويشرح قائلا "إن القلق من التقاط الجراثيم من الهواء الطلق له ما يبرره، ومع ذلك، تشكل ملابسنا خطرًا أقل من أيدينا.. وطالما أنك تغسل ملابسك كثيرًا، فإنها لا تشكل تهديدًا كبيرًا على صحتك، حتى وإن واصلت ارتداءها داخل المنزل".
ويؤكد الدكتور جورج "إن السفر عبر مترو الأنفاق أو المطار المزدحم، حيث يوجد الكثير من الناس المتواجدين في مساحات ضيقة، سيشكل خطرًا أكبر من الذهاب في رحلة سريعة إلى متجر بقالة أقل ازدحامًا نسبيًا".
وأضاف "ومع ذلك، إذا كنت قلقًا بشأن التعرض للجراثيم، فإن ارتداء القناع سيوفر لك حماية أكبر من تغيير ملابسك الخارجية، فكلما كان المكان مزدحمًا، زاد احتمال تعرضك لمسببات الأمراض، خاصة تلك التي تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي".
خلع الحذاء قبل دخول المنزل
تقول الدكتورة عزة حليم لموقع "بيو واو" أن ارتداء الأحذية الخارجية داخل منزلك أمر محظور عندما يتعلق الأمر بانتشار الجراثيم.
وتؤكد "إن ارتداء الأحذية الخارجية داخل منزلك هو بالتأكيد أمر غير صحي ويأوي الكثير من البكتيريا؛ لأن الأحذية على اتصال مباشر بالتربة والأرض المليئة بمسببات الأمراض المجهرية.
وتابعت "على الرغم من عدم وجود دليل جيد على أن خلع حذائك سيؤدي إلى الوقاية من العدوى، فمن المعقول التفكير في خلعها عند الباب، خاصة إذا كان لديك طفل صغير يحبو في المنزل".