دراسة مثيرة: الجراثيم تدوم على قمة جبل إيفرست لقرون

ولكن بالنسبة للدراسة الجديدة، فقد قام الباحثون بتحليل التربة باستخدام أحدث تقنيات التسلسل الجيني، وتم جمع العينات من تكوين "ساوث كول" في إيفرست خلال رحلة "ناشيونال جيوغرافيك ورولكس بربتشوال بلانيت" لعام 2019 والتي تعد الرحلة الاستكشافية الأكثر شمولاً في التاريخ إلى جبل إيفرست، واشتملت على تركيب أعلى محطتين للطقس في العالم.



ووجد الباحثون مستويات غير مسبوقة من الميكروبات المرتبطة بالبشر الناتجة عن العطس والسعال لمتسلقي الجبال.



وأشار الباحثون إلى أن وجود هذا الكم لم يكن مفاجئًا، نظرًا لعدد المتسلقين الذين يتسلقون القمة ومدى سهولة انتشار الجراثيم.

ويشير تنوعها إلى أن هذه الميكروبات كانت على الأرجح نائمة ولم تقتل؛ بسبب الظروف القاسية في جبال الهيمالايا، لأن هذه الميكروبات تطورت لتعيش في البيئات الدافئة والرطبة داخل أنوفنا وأفواهنا.