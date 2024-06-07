هكذا يؤثر شرب فنجان قهوة كل صباح على الجسم

تعد القهوة جزءًا من الروتين الصباحي لملايين الأشخاص حول العالم، إذ يحظى هذا المشروب الشعبي بالتقدير؛ لنكهته وقدرته على تزويد الجسم بالطاقة اللازمة لمواجهة يوم العمل أو ساعات الدراسة.

ووفق خبراء كلية الطب بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة، يمكن للقهوة أن تخفف الالتهاب الذي يدمر الشرايين والمساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم.

وقال أستاذ التغذية وعلم الأوبئة في كلية هارفارد، الدكتور فرانك هو: "إن الأدلة على فوائد استهلاك القهوة أصبحت أكثر إقناعًا مما كانت عليه قبل سنوات، لا سيما في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية".

ومع ذلك، فإن الكافيين ليس المادة المفيدة الوحيدة في القهوة، إذ أشار الخبراء أيضًا إلى أن القهوة مشروب معقد يضم مكونات نشطة بيولوجيًا، من بينها الفيتامينات والمعادن والمركبات القوية المضادة للالتهابات من أصل نباتي، المعروفة باسم "البوليفينول"، التي تكون مسؤولة عن التأثير الإيجابي للقهوة على الصحة.