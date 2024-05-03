هل القهوة منزوعة الكافيين تسبب السرطان؟
قدم مدافعون عن صحة المستهلك التماسًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية مطالبين بحظر مادة كيميائية رئيسة مستخدمة في إزالة الكافيين من حبوب البن.
وقال المناصرون إن قانونًا فيدراليًا عمره 66 عامًا تقريبًا يفرض على الوكالة حظر مادة كلوريد الميثلين لأنه ثبت أنها تسبب السرطان في القوارض.
ويتم استخدام كلوريد الميثيلين، وهو مزيل طلاء استهلاكي محظور منذ زمن، من قبل جميع شركات القهوة الكبرى تقريبًا في الولايات المتحدة، ويعمل هذا المكون كمذيب، ويرتبط بالكافيين الموجود في حبوب القهوة، لذلك يمكن التخلص منه بعد ذلك.
وقالت الدكتورة ماريا دوا، من صندوق الدفاع عن البيئة، لموقع "سي إن إن"، إن كلوريد الميثيلين معروف بأنه مادة مسرطنة، وقد تم تصنيفه على هذا النحو من قبل البرنامج الوطني لعلم السموم التابع للمعاهد الوطنية للصحة، ووكالة حماية البيئة ومنظمة الصحة العالمية.
وتابعت: "بالإضافة إلى كونه مادة مسرطنة، يمكن أن يسبب كلوريد الميثيلين أضرارًا صحية أخرى، مثل تسمم الكبد والتأثيرات العصبية عند التعرض له بشكل أكبر، وفي بعض الحالات الوفاة".
وحاليًا، تسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام كلوريد الميثيلين كمذيب في القهوة منزوعة الكافيين إذا كانت بقايا المادة الكيميائية لا تتجاوز "10 أجزاء في المليون (0.001٪) في القهوة المحمصة منزوعة الكافيين وفي مستخلص القهوة القابلة للذوبان منزوعة الكافيين (القهوة سريعة التحضير)".
وبحسب "سي إن إن" تقوم إدارة الغذاء والدواء الآن بمراجعة الالتماسات؛ ومن المحتمل أن يستغرق قرارها النهائي بشأن هذه المسألة عدة سنوات.