هل القهوة منزوعة الكافيين تسبب السرطان؟

قدم مدافعون عن صحة المستهلك التماسًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية مطالبين بحظر مادة كيميائية رئيسة مستخدمة في إزالة الكافيين من حبوب البن.

وقال المناصرون إن قانونًا فيدراليًا عمره 66 عامًا تقريبًا يفرض على الوكالة حظر مادة كلوريد الميثلين لأنه ثبت أنها تسبب السرطان في القوارض.

ويتم استخدام كلوريد الميثيلين، وهو مزيل طلاء استهلاكي محظور منذ زمن، من قبل جميع شركات القهوة الكبرى تقريبًا في الولايات المتحدة، ويعمل هذا المكون كمذيب، ويرتبط بالكافيين الموجود في حبوب القهوة، لذلك يمكن التخلص منه بعد ذلك.

وقالت الدكتورة ماريا دوا، من صندوق الدفاع عن البيئة، لموقع "سي إن إن"، إن كلوريد الميثيلين معروف بأنه مادة مسرطنة، وقد تم تصنيفه على هذا النحو من قبل البرنامج الوطني لعلم السموم التابع للمعاهد الوطنية للصحة، ووكالة حماية البيئة ومنظمة الصحة العالمية.