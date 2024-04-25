كوب قهوة من آلة البيع كاد أن يكلف فتاة حياتها

صارعت شابة من أجل حياتها بعد أن شربت كوب قهوة من آلة البيع في المطار، إذ تبين أنه كان مليئًا بالحشرات.

ووفق صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد اشترت الشابة، البالغة من العمر 21 عامًا، والتي تعمل في شركة طيران، مشروبًا من آلة بيع القهوة في مطار سون سان جوان قرب العاصمة بالما مايوركا التابعة لإسبانيا.

لكن عندما بدأت الفتاة بالاحتساء، لاحظت أن مذاق القهوة غريب، وبعد مزيد من التمحيص فيه، رأت سربًا من الحشرات يطفو في الكوب، الذي احتست منه للتو.