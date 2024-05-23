علاج ثوري غير جراحي يبشر بعلاج المصابين بالشلل

توصل باحثون إلى علاج ثوري غير جراحي يبشر بفتح أبواب الأمل للمصابين بمرض الشلل، عبر تقنيات التحفيز الكهربائي.

وأظهرت تجربة سريرية، أن التحفيز الكهربائي البسيط وغير الجراحي المطبق على الحبل الشوكي يمكن أن يحسن بشكل كبير وظيفة اليد والذراع لدى المرضى المصابين بالشلل.

وبحسب تقرير نشره موقع arstechnica، تمنح النتائج الأمل في إيجاد خيار علاجي أكثر سهولة وبأسعار معقولة لأولئك الذين يعانون من إصابات مدمرة في النخاع الشوكي.

وأُجريت التجربة في 14 موقعاً في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، وسجلت 60 مريضاً يعانون الشلل الرباعي، وهو شكل من أشكال الشلل الذي يؤثر على الأطراف الأربعة.

وعلى مدار 24 جلسة، امتدت لمدة شهرين، طبق الباحثون تحفيزاً كهربائياً على ظهور المرضى، أعلى وأسفل موقع إصابات الحبل الشوكي مباشرةً.

وكانت النتائج مذهلة، حيث شهد 72% من المرضى تحسينات ذات معنى سريرياً في كلٍّ من القوة والأداء الوظيفي لأيديهم وأذرعهم.