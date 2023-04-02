ابتكار زرعة عصبية تساعد مرضى الشلل على الحركة

طور باحثون من جامعة "كامبريدج" البريطانية، نوعا جديدا من الزرعات العصبية لإعادة حركة الأطراف إلى المشلولين ومستخدمي الأطراف الاصطناعية من فاقدي أحد أطرافهم العلوية أو السفلية.

وفشلت معظم المحاولات السابقة لاستخدام الزرعات العصبية في إعادة وظائف الأطراف، نتيجة تشكل نسيج الندب حول الأقطاب الكهربائية المزروعة في العضلات مع مرور الوقت، ما يعيق التواصل بين الجهاز والأعصاب.

واختبر الباحثون الجهاز الجديد على الفئران لتحسين التواصل العصبي بين أدمغتها وأطرافها المشلولة، من خلال جمع الإلكترونيات المرنة مع الخلايا الجذعية البشرية التي تقود عمل الأطراف.

ونجح الباحثون في تجاوز المشكلة من خلال إضافة طبقة من العضلات المُعادة برمجتها والمستمدة من الخلايا الجذعية، بين النسيج الحي والأقطاب الكهربائية، ما أدى إلى منع تشكل نسيج الندب في جسم المضيف.

واستطاع الباحثون جمع علاجين متقدمين في إعادة توليد الأعصاب يتضمنان العلاج الخلوي والإلكترونيات الحيوية، في جهاز واحد يتغلب على مشكلة كل من التقنيتين ويحسن من قابلية التشغيل وحساسية الجهاز.

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "ساينس أدفانسز" العلمية، إلى ضرورة إجراء مزيد من الاختبارات على البشر للتأكد من فعالية التقنية.