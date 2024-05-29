خبراء يكشفون طرقًا للتغلب على الوحدة

الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة أكثر عرضة للوفاة مبكرًا، هذا ما كشفته دراسة قديمة، وأكدته كثير من الدراسات التي تربط بين الوحدة والإصابة بمجموعة من الأمراض؛ بينها: أمراض القلب، والخرف، والسكتة الدماغية، والاكتئاب.

وللتغلب على الوحدة، تحدث خبراء لصحيفة «التلغراف» البريطانية، عن طرق مختلفة وفق عمر الإنسان.

مرحلة الشباب

تنصح المدربة العقلية من "أكسفورد" شيرلي راندل الشباب باتخاذ بعض الخطوات لتقليل شعورهم بالوحدة؛ من بينها قراءة الصحف في ساعات الصباح، وتدوين بعض المذكرات، إذ إن الصحف تجعلهم يتواصلون مع أخبار العالم، في حين أن التدوين يساعدهم على التواصل مع أنفسهم.