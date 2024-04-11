علاقة "غريبة" بين الوحدة في الطفولة وهذا المرض النفسي

سلطت دراسة حديثة الضوء على العلاقة المثيرة للقلق بين الشعور بالوحدة في مرحلة الطفولة وحدوث نوبة الذهان، مع تأثير خاص على النساء.

وتشير الدراسة، التي أجراها باحثون في مدريد بإسبانيا ونشرها موقع news-medical، إلى أن الأطفال الذين يعانون فترات طويلة من الوحدة قبل سن 12 عامًا يواجهون خطرًا كبيرًا للإصابة بالذهان مقارنة بنظرائهم الذين لا يبلغون عن مثل هذه المشاعر.

ويمثل الذهان، الذي يتميز بالانفصال عن الواقع وغالبًا ما يتسم بالهلوسة والأوهام والأفكار المشوشة، تحديًا كبيرًا لمتخصصي الصحة العقلية والأفراد على حدٍ سواء. وفي حين أنه يمكن أن يظهر كحالة قائمة بذاتها، إلا أن الذهان يمكن أن يكون أيضًا من أعراض اضطرابات الصحة العقلية الأساسية مثل الفصام، أو الاضطراب ثنائي القطب، أو الاكتئاب الشديد.

وأكد التقرير أن التمييز بين الوحدة والعزلة الاجتماعية أمر بالغ الأهمية، فالوحدة، التي تُعرَّف بأنها شعور شخصي بالضيق الناجم عن الافتقار إلى علاقات ذات معنى، وتتناقض مع العزلة الاجتماعية، التي تشير إلى الغياب التام للتواصل الاجتماعي أو الدعم.

وقيمت الدراسة، التي تستخدم تصميم المراقبة والحالات والشواهد، الشعور بالوحدة لدى الأطفال باستخدام عنصر استبيان محدد وتمييزها عن العزلة الاجتماعية.

وكشفت النتائج الرئيسة للدراسة عن وجود علاقة جديرة بالملاحظة بين الشعور بالوحدة في مرحلة الطفولة واحتمال التعرض لنوبة ذهانية في وقت لاحق من الحياة. وحتى بعد أخذ العزلة الاجتماعية الموضوعية في الاعتبار أثناء مرحلة الطفولة، استمر الارتباط، ما يؤكد التأثير الفريد للمشاعر الشخصية والوحدة على نتائج الصحة العقلية.