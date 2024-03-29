الوحدة تؤدي إلى تغيرات في الشخصية مع مرور الوقت

ألقت دراسة حديثة، أجراها باحثون من جامعة "كيميونغ" ونشرها موقع "psypost"، الضوء على التأثير العميق للوحدة على سمات الشخصية مع مرور الوقت، مع التركيز على وجود علاقة ثنائية الاتجاه بين الوحدة والسمات الشخصية الرئيسة.

فعلى عكس الاعتقاد التقليدي بأن سمات الشخصية تبقى ثابتة طوال الحياة، تشير الأدلة الناشئة إلى أنها عرضة للتغيير استجابة لتجارب الحياة المختلفة. وبناءً على هذا الفهم، سعى الباحثون إلى التحقق من كيفية تأثير الوحدة، وهي تجربة عاطفية كبيرة، على التحولات في سمات الشخصية بمرور الوقت.

قامت الدراسة، المبنية على البيانات التي تم جمعها في دراسة الصحة والتقاعد - وهو مشروع طولي يتتبع حياة البالغين الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا - بتحليل استجابات 9671 مشاركًا شملهم الاستطلاع في أعوام 2012 و2016 و2020. وباستخدام تقنيات إحصائية متطورة، قام الباحثون بفحص التفاعل المعقد بين الوحدة وسمات الشخصية والتأثير السلبي.

وكشفت النتائج أن مشاعر الوحدة تتنبأ بانخفاض الانبساط والقبول والضمير بمرور الوقت. ويشير هذا إلى أن تجارب الوحدة الطويلة يمكن أن تؤدي تدريجيًا إلى تآكل الانفتاح الاجتماعي والود والانضباط لدى الفرد. بالإضافة إلى ذلك، سلطت الدراسة الضوء على الميل نحو الحالات العاطفية السلبية، باعتباره مؤشرًا مهمًا لزيادة الشعور بالوحدة في المستقبل، مما يؤكد وجود علاقة دورية بين الوحدة والحالات العاطفية السلبية.

وشدد الباحثون على أهمية هذه النتائج، مشيرين إلى أن التدخلات التي تهدف إلى معالجة الشعور بالوحدة وتعزيز التنمية الإيجابية للشخصية يمكن أن يكون لها فوائد كبيرة على الصحة العقلية. كما أكدوا على أهمية الأساليب الشاملة التي تستهدف المهارات الاجتماعية والسمات الشخصية والمشاعر السلبية في وقت واحد، مما يشير إلى أن مثل هذه التدخلات متعددة الأوجه تبشر بالخير لعلاج فعال للصحة العقلية وأنظمة الدعم.

ومع ذلك، فإنّ اعتماد الدراسة على مجموعة سكانية محددة في الولايات المتحدة، والبالغين الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا، يفرض قيودًا على التقاط تجارب الأفراد الأصغر سنًا أو أولئك الذين ينتمون إلى خلفيات ثقافية مختلفة بشكل كامل. لكن يمكن للمساعي البحثية المستقبلية التوسع في هذه النتائج من خلال استكشاف التدخلات المصممة خصيصًا لمختلف المجموعات السكانية.

وأوضح الباحثون كذلك 3 نقاط رئيسة مستمدة من الدراسة. أولاً، أن السعي لتحقيق النمو الشخصي من خلال تحسين سمات الشخصية لا يعني رفض الذات، بل أن يصبح نسخة أفضل من نفسه. ثانيًا، على الرغم من أن مشاعر الوحدة العرضية أمر طبيعي، إلا أن نمط الحياة الذي يتسم بالوحدة المستمرة قد يؤدي إلى عواقب سلبية كبيرة. وأخيرًا، أكدوا على مرونة الشخصيات، مشيرين إلى أنّ تحقيق التغيير الدائم يتطلب جهدًا متواصلاً وتعديلات متسقة على الروتين والسلوكيات اليومية.

باختصار، أكدت الدراسة على العلاقة المعقدة بين الشعور بالوحدة والسمات الشخصية، وإمكانية التدخلات للتخفيف من الشعور بالوحدة وتعزيز تنمية الشخصية الإيجابية. ومع استمرار تطور فهمنا لهذه الديناميكيات، هناك ضرورة متزايدة لتطوير تدخلات شاملة في مجال الصحة العقلية تعالج الجوانب المتعددة الأوجه لرفاهية الفرد.