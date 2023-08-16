دراسة تكشف العلاقة بين سوء الصحة العقلية للنساء وخطر الولادة المبكرة

كشفت دراسة حديثة أجريت على أكثر من مليوني امرأة حالة حمل في إنجلترا عن وجود رابط بين الصحة النفسية السيئة للحوامل والنتائج السلبية عند الولادة، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية.

ووجدت الدراسة، التي نشرت نتائجها يوم الثلاثاء في دورية "لانسيت" للطب النفسي، أن واحدة من كل 10 نساء استخدمن خدمات الصحة النفسية، أنجبت قبل أوانها، مقارنة بواحدة من كل 15 لم تفعل ذلك.

وكانت النساء اللواتي تم إدخالهن إلى مستشفى الأمراض النفسية كن أكثر عرضة للولادة المبكرة بمقدار الضعف، إلى جانب تعرضهن لمخاطر أعلى في ولادة طفل صغير مقارنة بعمر الحمل.

وتوصي الدراسة بأنه عندما يتم تقييم النساء الحوامل لأول مرة من قبل الأطباء والقابلات، يجب أن يتم الحصول على معلومات تفصيلية حول صحتهن النفسية.